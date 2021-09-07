جهود الإمارات الإنسانية في أفغانستان.. إشادات دولية لا تنقطع

سيل لا ينقطع من الإشادات الدولية بالإمارات، عرفانا بدورها الإنساني في الأزمة الأفغانية، الذي يسجّل في التاريخ بأحرف من نور.

وليس ذلك بجديد على الإمارات فهو نهج ثابت أرسى مبادئه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مد يد العون للمحتاجين في كل أنحاء العالم، وضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها وتضع في أولوياتها "الإنسان أولاً" دون تمييز على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين.

تلك الاستراتيجية الإنسانية ظهرت بشكل جلي خلال الأزمة الأفغانية الحالية، على أكثر من صعيد، وعلى أكثر من مستوى.

ومنذ بدء الأزمة، ساعدت الإمارات العديد من الدول على إجلاء رعاياها من أفغانستان وأصبحت نقطة محورية في جهود الإجلاء.

إشادة أمريكية

وفي هذا الإطار أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، جدد فيه شكر واشنطن للإمارات، على الإسهام في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال الوزير الأمريكي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، عقب الاتصال، الثلاثاء، إنه قدم الشكر للإمارات على دعمها لعبور المواطنين الأمريكيين والأفغان، وغيرهم من الرعايا الأجانب من أفغانستان.

وأضاف، في ذات التغريدة، تأكيدا على التنسيق الأمريكي والإماراتي في المنطقة: "معًا سنعمل على تحقيق شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا".

وبدوره، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على "التزام الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية و الازدهار"، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وسبق هذا الاتصال، إشادات من عدة مسؤولين أمريكيين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، بجهود الإمارات الإنسانية في إجلاء الأجانب والمواطنين الأفغان من أفغانستان، واسقبالهم مؤقتا على أراضيها.

واعتبر بايدن، في اتصال هاتفي قبل أيام مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن مساعدة الإمارات موقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي أيضا، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن تعاون الإمارات مع الولايات المتحدة والتسهيلات التي قدمتها عبر مطاراتها وأراضيها كان لهما أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء.

وعلى مدى الأيام الماضية واصلت إجلاء آلاف الدبلوماسيين الأجانب، والمواطنين الأفغان الذين عملوا معهم، وأولئك الذين رغبوا في مغادرة البلاد للظروف الصعبة في كابول، بعد سقوطها في قبضة طالبان.

كما دشن جسر جوي من كابول إلى مطارات الإمارات، لتفتح أذرعها لطائرات عديدة من دول العالم أجمع، لإجلاء الأجانب والأفغان، عبر مطار حامد كرزاي؛ الذي اجتاحته خلال أيام حشود تريد الفرار من البلاد.

شكر أسترالي

ووجهت أستراليا رسالة شكر للإمارات، الخميس الماضي، على دورها في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا.

وأعرب موريسون، خلال الاتصال، عن شكره و تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده في إجلاء رعايها، إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة.

امتنان بريطاني

على صعيد ذي صلة، وجهت المملكة المتحدة، الشكر لدولة الإمارات على الدعم الذي قدمته في عملية إجلاء مواطنين بريطانيين وأفغان من أفغانستان.

جاء ذلك خلال حديث جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وفق ما أعلنته الخارجية البريطانية.

وكتب حساب وزارة الخارجية البريطانية على موقع "تويتر"، الخميس، "وزير الخارجية دومينيك راب، تحدث مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وشكره على الدعم الذي قدمته الإمارات لإرسال موظفين وعسكريين بريطانيين إلى أفغانستان، وإعادة مواطنين بريطانيين والأفغان الذين ساعدوا جهود المملكة المتحدة طوال 20 سنة الماضية".

يأتي هذا فيما تواصل بريطانيا عمليات إجلاء رعاياها وعدد من الأفغان من كابول حيث تسيطر طالبان على محيط مطارها الدولي، عبر دبي التي تحط فيها الطائرات في طريق عودتها.

ثناء فرنسي إسباني

وأثنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على جهود الإمارات في مساعدتها على إجلاء رعايا بلادها من أفغانستان في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الإثنين، تلقاه وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي من وزيرة الجيوش الفرنسية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبحث الجانبان علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد البواردي حرص واستعداد الإمارات الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا.

وقدم سانشيز خلال الاتصال بالغ شكره وتقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان، إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.

طالبان تشكر الإمارات

وقدم المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، الشكر للإمارات على إرسالها مساعدات إلى أفغانستان.

وأرسلت الإمارات عدة طائرات تحمل مساعدات إلى أفغانستان، عبر مطار كابول.

تكريم الأبطال



على صعيد ذي صلة، قلد الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، عددا من أبطال القوات المسلحة "وسام الشجاعة" و "وسام الإمارات العسكري" وذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من مطار كابل في أفغانستان في ظروف قاهرة.

وأعرب الفريق عيسى عن اعتزاز وفخر قيادة وشعب الإمارات بأبطالها من منتسبي القوات المسلحة من حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني.