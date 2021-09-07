سعر ومواصفات Infinix Zero X Pro.. مميزات وعيوب هاتف "الفئة المتوسطة"

أيام قليلة وتستقبل الأسواق هاتف Infinix Zero X Pro، والذي يتميز بتصميم ممتاز وبصمة سريعة وكاميرا قوية. وتطلق شركة أنفنيكس الصينية الهاتف Infinix Zero X Pro، ضمن سلسلة Zero، والتي يتوقع أن تظهر للنور خلال سبتمبر/أيلول الجاري. ووفقا لموقع (gsmarena)، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11، مع واجهة XOS 7.6، ويتميز بوجود شاشة من النوع أموليد بدقة FHD+، مقاسها 6.85 بوصة. هاتف Infinix Zero X Pro مزود بمعالج من النوع Mediatek Dimensity 800 5G، ومعالج الرسوميات Mali-G57MP4، وهو ضمن هاتف الفئة المتوسطة. ويأتي هاتف أنفينكس بذاكرة داخلية 64 و128 جيجا بايت، مع رام 8 جيجابايت. الهاتف Infinix Zero X Pro، يتميز بوجود 4 كاميرات خلفية (108 - 5 - 8 - 2) ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل. ويأتي الهاتف مع بطارية 4500 مللي أمبير. ويتوقع أن تتوفر نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام من الهاتف، في مصر بنحو 4 آلاف جنيه مصري.



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