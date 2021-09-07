موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. مأساة "لارنكا" والمستشفى العائم وخطة أرامكو

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على أرض مطار لارنكا في قبرص، حقائب متناثرة وآباء يعانقون أبناءهم وذويهم بعد هروبهم من جحيم لبنان الذي يعاني الظلام والفقر والجوع.

قدمت السفينة "Global Mercy" الشكر لهيئة قناة السويس للسماح بعبور القناة بدون رسوم مساهمة منها لدعم الدور الخيري الذي تقوم به السفينة.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بضرورة تنفيذ برنامج ميكنة مؤسسات مصر بالكامل، حتى لو كلف الأمر 100 مليار جنيه.

وقعت شركتا مبادلة للبترول و"إيني" العالمية مذكرة تفاهم تهدفان من خلالها إلى تحديد فرص التعاون في مبادرات تدعم تحول قطاع الطاقة.

قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن المشاريع القائمة بين القطاع الخاص في بلاده والمصري تؤكد قوة الشراكة الثنائية.

أعلنت أرامكو السعودية، عن توسعات كبيرة في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو)، من خلال توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة.