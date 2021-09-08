بعد الانقلاب.. منافس "كوندي" يأمل المشاركة بحكم غينيا كوناكري

أبدى سيلو دالين ديالو، زعيم المعارضة في غينيا كوناكري، استعداداه للمشاركة في انتقال سياسي، إثر انقلاب عسكري على السلطة وقع الأحد الماضي

وقال ديالو ،البالغ من العمر 69 عاما، لرويترز، إنه ليس لديه أي اعتراض على المشاركة في عملية انتقال سياسي.



وتغلب كوندي على ديالو في الانتخابات الرئاسية التي جرت أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث فاز كوندي آنذاك بولاية ثالثة مثيرة للجدل.

وأضاف ديالو: "سنرسل ممثلين عنا، لم لا؟، للمشاركة في العملية التي ستعيد البلاد للنظام الدستوري"، مضيفا أنه تفاجأ بالانقلاب الذي نفذه أفراد من الجيش الذين أغرقهم كوندي بالأموال على حد وصفه.

تابع: "حتى الآن لم تتم دعوتي"، في إشارة لمشاورات لتشكيل حكومة انتقالية قد يجريها المجلس العسكري.

وتعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية بشأن انقلاب غينيا كوناكري، الخميس المقبل، وفقا لرويترز.

وأطاح جنود من القوات الخاصة بالرئيس الغيني ألفا كوندي الذي حكم البلاد لوقت طويل، وقاموا بحل حكومته الأحد الماضي، مما دفع "إيكواس" للمطالبة بعودة النظام الدستوري والتهديد بفرض عقوبات.

ونفذت الانقلاب وحدة من قوات النخبة بالجيش الوطني يقودها مامادي دومبويا، الذي قال إنه يعتزم تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق.

وفي الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، كان العقيد مامادي بكامل زينته العسكرية، يطلّ على الشعب الغيني عبر الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ليعلن اعتقال كوندي، وحلّ المؤسسات، وتعطيل الدستور.

وبرر ذلك بأنه وزملاءه في "اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية"، تحملوا المسؤولية لإنقاذ البلاد من "الوضع السياسي الرهيب، وانتهاك مبادئ الديمقراطية، واستقلال القضاء، وتسييس الإدارة العمومية، وتدهور الوضع المعيشي، والحريات العامة".