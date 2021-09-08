وسائل إعلام: إحباط عملية إيرانية لاغتيال إسرائيليين بكولومبيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن أجهزة الأمن أحبطت في حزيران/ يونيو الماضي عملية إرهابية إيرانية لقتل مواطنين إسرائيليين اثنين في كولومبيا.

ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تقدم تفاصيل أخرى عن الحادث الذي أحبطته إسرائيل، قال المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور: " إن إيرانيًا كان يسعى ويخطط لاغتيال مستثمرين إسرائيليين في العاصمة بوغوتا".



وأضاف غانور في حديث لموقع قناة "العربية" بالنسخة الفارسية، "أن الرجل المتهم بالتخطيط لاغتيال مواطنين إسرائيليين في كولومبيا هو رحمت أسدي، 40 عامًا، وهو مطلوب أيضًا بتهمة التآمر لاغتيال مواطن بريطاني إيراني عام 2014".





من جانبه، أشار المحلل السياسي الإسرائيلي إلى "أن الإنتربول يضع أسدي تحت لائحة المتابعة بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية"، مبيناً "أن أسدي كان يحاول تنفيذ عمليات إرهابية في أذربيجان وبلغاريا ودول أفريقية".

وتابع، أن أسدي كان يستخدم شبكة من المجرمين المحليين في بوغوتا لمحاولة الإيقاع بمستثمرين إسرائيليين، منوهاً إلى "أن السفارة الإيرانية في بوغوتا بها موظفان تتجاوز أنشطتهما السلوك الدبلوماسي، وتصل إلى أعمال عدائية واغتيالات وتهريب مخدرات".