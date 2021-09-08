توفى 4 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، غرقا في بئر يدوية جنوب محافظة تعز اليمنية.
وقال مصدر محلي، إن 3 طفلات غرقن في بئر يدوية بمنطقة بني شيبه مديرية الشمايتين بجانب شاب حاول إنقاذهن.
وأضاف المصدر، أن جهود الإنقاذ التي بذلت لانتشال الجثث واجهت مصاعب نظرا لعدم توفر الإمكانيات في المنطقة الريفية الواقعة جنوب محافظة تعز.
وأثارت الحادثة الأليمة صدمة وحزن لدى أهالي المنطقة والذين تفاجئوا بسقوط كل هذا العدد دفعة واحدة في البئر.
وكانت الطفلات، فرح الحداد، وأمينة آدم الحداد، ومارية أحمد الحداد، يحاولن الحصول على مياه للشرب من البئر، والشاب هيثم عادل الحداد، حاول إنقاذهن، لكنه واجه نفس المصير.
وتتكرر حوادث الغرق في اليمن مع امتلاء حواجز المياه والآبار الجوفية في موسم الأمطار، وتتكون برك المياه التي خلفتها السيول في عدد من البلدات والمناطق اليمنية .
وفي أغسطس/آب الماضي، توفيت 3 أطفال غرقا في بركة مياه خلفتها السيول بمديرية حيس بمحافظة الحديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة 4 من عائلة واحدة غرقا في بئر جنوب تعز اليمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.