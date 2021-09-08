التحالف يقصف مواقع الصواريخ والطيران المسير للحوثيين بتعز

قصف طيران التحالف العربي، فجر اليوم الأربعاء، مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب اليمن.

وحلق طيران التحالف العربي الحربي والمسير بكثافة في سماء محافظة تعز بعد فترة طويلة من غيابه عن مسرح العمليات في المحافظة التزاما بإعلانات التهدئة التي ترفضها المليشيات الحوثية .



وقالت مصادر وشهود عيان لـ "دوت الخليج الإخبارية" إن طيران التحالف قصف مواقع للمليشيات في قاعدة الجند العسكرية، ومعسكر 22 مدرع، ومواقع قرب مدينة الصالح بالحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واستهدف طيران التحالف، مواقع اطلاق الصواريخ والطيران المسير، وثكنات عسكرية حوثية في شمال تعز بأكثر من عشر غارات جوية .

وتستخدم مليشيات الحوثي مناطق الحوبان تعز لإطلاق الصواريخ البالستية ضد المناطق المحررة في الجنوب، وأحدثها قصف قاعدة العند، ومقتل وإصابة أكثر من 100 جندي خلال الطابور الصباحي.

كما قصفت مليشيات الحوثي بصواريخ بالستية طائرة الحكومة اليمنية في مطار عدن خلال عودة الحكومة إلى اليمن ديسمبر/كانون الأول الماضي.