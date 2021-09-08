مالي وبوركينا فاسو.. اتفاق على تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين

أعلن وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، أن بلاده اتفقت مع بوركينا فاسو على إجراء عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإرهابية.

والتقى الكولونيل كامارا خلال زيارته إلى واجادوجو رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، الذي "ناقش معه الوضع الأمني في المنطقة والتعاون الثنائي" بين البلدين.



وأشار كامارا إلى أنّهما تناولا تنفيذ "عمليات مشتركة" بين الجيشين في الأشهر المقبلة، موضحاً أن رد رئيس بوركينا فاسو كان "إيجابياً".

وشدّد كامارا على أنّ "التحدّي الذي نواجهه مشترك والاستجابة يجب أن تكون شاملة، وسنواجه هذا التحدّي معاً".

وأضاف أنّ الرئيس المالي أسيمي جويتا، ونظيره البوركيني "يتشاركان نفس الرؤية حول مكافحة الإرهاب" و"هدفهما هو إيجاد حلّ لهذه المشكلة".

وظهرت جماعات إرهابية في شمال مالي عام 2012، قبل أن تتمدد إلى بوركينا فاسو، والنيجر المجاورتين.

وتسبّب العنف في هذه البلدان، ولا سيما في المنطقة التي تسمّى المثلث الحدودي، بمقتل آلاف وإرغام ملايين آخرين على النزوح.