زلزال قوي يضرب جنوب المكسيك وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوي جنوب المكسيك، وتسبب في اهتزاز المباني وسط العاصمة مكسيكو سيتي، ما دفع الناس للخروج مذعورين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 7.4 درجة، بعد أن قالت في وقت سابق إن قوته 7.7 درجة.
وكان مركز الزلزال في ولاية واهاكا الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.
ومن جهته أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، تحذيراً من خطر حصول أمواج مدّ عالٍ "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".
وأدّى الزلزال الذي استمرّ أقلّ من دقيقة إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة، بحسب ما أفاد العديد من مراسلي وكالة فرانس برس.
ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.
ويعود آخر زلزال كبير في المكسيك (بلغت قوّته 7.1 درجات) إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2017، وقد أودى يومها بحياة 369 شخصاً.
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