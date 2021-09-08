مقتل 41 شخصاً في حريق بسجن قرب العاصمة الإندونيسية

لقي 41 شخصا حتفهم، وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة جراء حريق ضخم اندلع في سجن بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء.

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذى نشب في سجن تانجيرانج، على بعد حوالي 20 كيلومترا من جاكرتا.



وقال المتحدث باسم الشرطة، يسري يونس، إن الحريق بدأ الساعة 2 صباح الأربعاء بـ"التوقيت المحلي"، مضيفا أنه تم احتواء الحريق.

وذكر فاضل عمران قائد شرطة جاكرتا، أن الحريق اندلع في سجن تانجيرانج على تخوم العاصمة، فجر الأربعاء، حين كان غالبية السجناء نياماً، مما أسفر عن "مصرع 41 نزيلاً وإصابة ثمانية بجروح خطرة و72 آخرين بجروح طفيفة".