لقي 41 شخصا حتفهم، وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة جراء حريق ضخم اندلع في سجن بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء.
ولم يتضح بعد سبب الحريق الذى نشب في سجن تانجيرانج، على بعد حوالي 20 كيلومترا من جاكرتا.
وقال المتحدث باسم الشرطة، يسري يونس، إن الحريق بدأ الساعة 2 صباح الأربعاء بـ"التوقيت المحلي"، مضيفا أنه تم احتواء الحريق.
وذكر فاضل عمران قائد شرطة جاكرتا، أن الحريق اندلع في سجن تانجيرانج على تخوم العاصمة، فجر الأربعاء، حين كان غالبية السجناء نياماً، مما أسفر عن "مصرع 41 نزيلاً وإصابة ثمانية بجروح خطرة و72 آخرين بجروح طفيفة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 41 شخصاً في حريق بسجن قرب العاصمة الإندونيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.