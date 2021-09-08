كندا.. محتج يلقي حجارة على ترودو خلال حملته الانتخابية

واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الساعي للفوز بولاية ثالثة بانتخابات مبكرة، متظاهرين غاضبين بشكل متكرر، بل إن أحدهم رشقه بالحجارة.

وقعت الحادثة، فيما كان زعيم الحزب الليبرالي يغادر فعالية في مصنع بمدينة لندن بجنوب غرب تورنتو في مقاطعة أونتاريو.



وألقى شخص كان بين الحشد حفنة من الحصى فيما يبدو، على رئيس الوزراء حسبما أظهرت مشاهد التلفزيون.

وأصابت الحصى ترودو وأفراداً من طاقم حراسته وصحفيين، وفق تقارير، بدون التسبب لأي منهم بجروح.

ودان الحادثة المنافس الرئيسي لترودو زعيم حزب المحافظين إرين أوتور، وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ.

وترودو الذي تراجع في استطلاعات الرأي ويظهر متقارباً جداً مع أوتور، واجه مرات عدة ما وصفهم بـ "غوغاء معارضين للقاح" غاضبين من تعاطيه مع جائحة كورونا.

وأطلق محتجون على إلزامية التلقيح المقترحة ضد كورونا وتدابير أخرى لمواجهة الأزمات، هتافات عنصرية ومسيئة للمرأة في محيطه، والأسبوع الماضي أجبر على إلغاء فعالية لمخاوف أمنية.

وقال ترودو في محطة خلال الحملة "نعم هناك عنصر هامشي صغير في هذا البلد غاضب ولا يؤمن بالعلم، يشن هجمات عنصرية معادية للمرأة".

أضاف "لكن الغالبية العظمى من الكنديين، غير ممثلين بهم، وأنا أعلم أنهم لن يسمحوا لتلك الأصوات، مجموعات المصالح الخاصة تلك، المعارضين للتطعيم، بإملاء كيفية تخطي هذا البلد لهذا الوباء".