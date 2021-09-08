سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 8 سبتمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وزاد متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.170 جنيه للشراء، و4.190 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.18 جنيه في 3 بنوك، هي عودة، والمصرف العربي الدولي، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع للشهر الـ 15

للشهر الخامس عشر على التوالي تواصل احتياطات مصر من النقد الأجنبي رحلة الصعود، متجاوزة العقبات التي خلفتها جائحة كورونا.

وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس/آب من 40.609 مليار دولار في يوليو/ تموز.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد عن 45.5 مليار دولار بسبب أثر جائحة فيروس كورونا.

وصعدت احتياطات مصر من النقد الأجنبي مع تعافي قطاع السياحة، وعودة السياحة الروسية، وأيضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصادر مهمة للنقد الأجنبي في مصر.

وتقود مصر خطة إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، بدأت تؤتي ثمارها في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 52.01 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.99 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع.