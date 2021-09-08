رينو ميجان الكهربائية.. تعرف على مواصفات Mégane E-Tech الجديدة

أزاحت شركة رينو الستار عن سيارتها Mégane E-Tech الكهربائية الجديدة، خلال فعاليات معرض IAA الدولي للسيارات بميونخ الألمانية.

ويتمتد IAA الدولي للسيارات معرض حتى 12 أيلول/سبتمبر الجاري.



وأوضحت رينو الفرنسية أن السيارة الكهربائية المدمجة الجديدة تظهر بشخصية مستقلة تماما حتى شعار الشركة يظهر بتصميم جديد.

ويبلغ طول الكروس أوفر الجديدة 4.21 متر، كما تتمتع بالمزيد من الرحابة، وقمرة قيادة حديثة مع شاشات كبيرة لنظام الملتيميديا والعديد من خيارات التخصيص والتفرد.

ويتوفر للسيارة محرك بقوة 96 كيلوواتا/130 حصانا أو 160 كيلوواتا/218 حصانا.

وتتسارع السيارة في أفضل الأحوال من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 160 كلم/س.

وتتوفر للسيارة الجديدة بطارية سعة 40 أو 60 كيلوواتا/ ساعة، يتم شحنها بقدرة 130 كيلوواتا لتبلغ مدى يتراوح بين 300 و470 كلم.