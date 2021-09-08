إسرائيل تعتقل عددا من أقارب الأسرى الفارين من سجن جلبوع

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، باعتقال القوات الإسرائيلية عددا من أقارب الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع.
ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة الإسرائيلية، وضع حواجز على مداخل العديد من القرى الفلسطينية في محافظة جنين التي ينحدر منها الأسرى الستة.
وقالت مصادر محلية في جنين لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت يعقوب إنفيعات، والد الأسير مناضل إنفيعات من بلدة يعبد، والأسير المحرر رداد عارضة وشقيقه شداد، وهما شقيقا المعتقل الهارب محمود عارضة من بلدة عرابة.
كما جرى اعتقال الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد وباسم قاسم عارضة، وهما شقيقا المعتقل الهارب محمد قاسم عارضة.
وحتى اللحظة لم تعلن إسرائيل رسميا عن هذه الاعتقالات.
ورغم فرحة العائلات بتمكن أبنائها من الفرار من السجن الإسرائيلي المحصن، أمس الأول الإثنين، إلا أنها تخشى أيضا على مصيرهم من إمكانية إعادة الاعتقال أو القتل.
واستخدمت القوات الإسرائيلية طائرات بدون طيار وطائرات عمودية والكلاب البوليسية في عمليات البحث عن الأسرى الفارين.
وكانت مواجهات اندلعت مساء أمس وفجر اليوم، بين القوات الإسرائيلية ومواطنين، في قريتي عانين وعرابة، بمحافظة جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة بالرصاص الحي في الرأس وصلت مستشفى جنين الحكومي من بلدة عرابة، وُصفت بالمستقرة.
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