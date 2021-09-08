كورونا في تركيا.. 23638 إصابة و274 وفاة جديدة

سجلت تركيا، أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 274 وفاة.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الصحة التركية، مساء الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني الرسمي، تابعته "دوت الخليج الإخبارية".
ووفق البيان، تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 23 ألفًا و638 إصابة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 6 ملايين و542 ألفًا و654 حالة.
كما تم تسجيل 274 وفاة مقابل 269 الأحد، و271 الإثنين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفًا و651 وفاة.
كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 34 ألفًا و402، لتصل حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و994 ألفًا و394.
وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.
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