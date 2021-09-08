أزمة لبنان تحي خط الغاز العربي.. 4 دول تنقذ بيروت من العتمة

وافق وزراء طاقة كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان، اليوم الأربعاء، على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري، وإحياء خط الغاز العربي

يأتي ذلك في إطار مساهمة عربية لحل أزمة الكهرباء في لبنان.



واستضافت العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الاجتماع، ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" ضم الاجتماع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر.

هدف الاجتماع، الذي عقد بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إلى بحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وعقب الاجتماع، أفادت وزيرة الطاقة الأردنية، بأن كل بلد عربي سيكون مسؤولا عن التكلفة المطلوبة لضمان نقل الغاز إلى لبنان.

بدوره، أعرب وزير البترول المصري عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى وجود حاجة لفحص البنية التحتية لنقل الغاز من أجل تزويد لبنان بالإمدادات.

وقال: "المطلوب منا اليوم هو دعم لبنان لتخطي أزمته في قطاع الطاقة".

من جهته، قال وزير الطاقة اللبناني، إن بلاده تعمل مع البنك الدولي لتأمين الحصول على تمويل لإمدادات الطاقة، وأعرب الوزير عن أمله في الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء.

وفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، قال وزير الطاقة اللبناني، إن اللجان لا تزال تجتمع مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية.

في حين أكد وزير الطاقة السوري، استعداد سوريا لتشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان، وأشار إلى وجود توجيهات من الرئاسة السورية لمساعدة لبنان على نقل الغاز المصري إلى أراضيه.

وقال الوزير السوري: "سيتم إعادة إحياء خط الغاز العربي لنقل الغاز المصري إلى لبنان".

ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا (خط الغاز العربي) يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

خط الغاز العربي

يشار إلى أن خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليار م3 في السنة وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27/7/2003.

أما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول (393) كم وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر شباط 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر آذار من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر تموز من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر تشرين ثاني 2009، إلى أن توقف في عام 2011.