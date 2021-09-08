سمكرية البنى آدمين.. مصدر أمني يكشف لـ"دوت الخليج الإخبارية" كواليس التحقيق

كشف مصدر أمني لـ"دوت الخليج الإخبارية" تفاصيل القبض على سمكرية البني آدمين ولاء محمد في مصر لممارستها العلاج الطبيعي دون ترخيص.

وبعد أقل من أسبوع من إلقاء القبض على يوسف خيري المعروف إعلامياً بسمكري البني آدمين، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شابة مصرية تدعى ولاء محمد تمارس العلاج الطبيعي دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتطلق على نفسها لقب "سمكرية البنى أدمين، أجدع بنت في مصر".



وقال مصدر أمني لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية رصدت ملابسات تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن انتشار بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص مطلقة على نفسها لقب "سمكرية البني آدمين"، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أنها حاصلة على دبلوم تجارة ولا تملك شهادات للممارسة العلاج الطبيعي.





نصب علاج الفقرات

وأوضح المصدر أن "سمكرية البني آدمين" مارست النصب على المواطنين، بالادعاء بقدرتها على علاجهم بالعلاج الطبيعي من مشاكل الفقرات في العمود الفقري على غير الحقيقة، وذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

وداهمت الأجهزة الأمنية مركز العلاج الطبيعي الذي تملكه سمكرية البنى آدمين، و ضبطت أجهزة العلاج الطبيعي التي تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء فضلا عن دفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي.



اعتراف سمكرية البني آدمين

ونوه المصدر بأن المضبوطات شملت نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية وهاتفا محمولا يحوى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها "غير القانوني" المشار إليه تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري للعديد من المواطنين.

وأكد المصدر الأمني أن سمكرية البنى آدمين ولاء محمد أقرت خلال مواجهتها بارتكاب كافة الجرائم التي تم ضبطها بسببها، ولم تنكر، وعلى إثر ذلك أحليت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ظاهرة





وانتشرت في مصر خلال الفترة الماضية ظاهرة ادعاء عدد من غير المتخصصين بقدرتهم على العلاج رغم عدم امتلاكهم شهادات طبية تؤهلهم لذلك وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدعو يوسف خيري الذي كان يطلق على نفسه لقب سمكري البني آدمين لممارسته المهنة دون الحصول على شهادة تؤهله إلى ذلك، ما نتج عنه إصابات بالغة لعدد من المواطنين.



وتعرضت الفنانة ساندي إلى مشكلات صحية خطيرة في النخاع الشوكي وكادت ان تصاب بالشلل، وشكا عدد من الفنانين على رأسهم أمير كرارة ومي سليم وساندي وريهام عبد الغفور الذين ترددوا على خيري من استخدامه أساليب غير طبية تحت بند عمل مساج وعلاجهم.

