أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 في العراق

تراجعت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، مع استقرار أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق خلال التعاملات المسائية من اليوم الأربعاء إلى 84.345 ألف دينار (57.82 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق إلى 73.803 ألف دينار (50.59 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق 63.259 ألف دينار (43.36 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.201 ألف دينار (33.73 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 42.172 ألف دينار (28.91 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في العراق خلال تعاملات مساء الأربعاء، إلى نحو 2.623 مليون دينار (1798 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في العراق إلى مستوى 590.427 ألف دينار (404.73 دولار).

أسعار الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب، في تعاملات الأربعاء، بالبورصات العالمية، دون مستوى 1800 دولار المهم إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، قرب أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه في تعاملات الثلاثاء.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، بنسبة 0.1% إلى 1796.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لذروة أسبوع مقابل نظرائه الرئيسيين مدعوما بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية، وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي بتنامي إصابات كوفيد-19، مما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس توقعا لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز.