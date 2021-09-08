سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

تباين متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة، والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 1470 دينارا للشراء، و1480 دينار للبيع، وذلك حسب مواقع إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينار.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب الماضي، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

أسعار الدولار في العراق

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح، المركزية في بغداد، نحو 1474 دينارا، وهو نفس السعر في بورصة البصرة.

وفي بورصة الحارثية سجل نحو 1474.50 دينار، بينما سجل سعر صرف الدولار، في بورصة أربيل، نحو 1475.50 دينار.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في بورصات الموصل، والسليمانية، ودهوك، نحو 1476 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1723.70 دينار للشراء، و1724.91 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 2005.81 دينار للشراء، و2006.98 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 388.91 دينار للشراء، و389.62 دينار للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 397.44 دينار للشراء، و397.53 دينار للبيع.

كما نزل متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4846.75 دينار للشراء، و4860.60 دينار للبيع.