سيارات مستعملة موديلات 2019 و2020 للتنازل بدون مقابل تقسيط أو كاش

سيارات مستعملة موديلات 2019 و2020 للتنازل بأقساط مريحة وأسعار تنافسية، في تقريرنا اليوم نقدم لكم عدد من المركبات موديلات حديثة والمتاحة للتنازل بتقسيط أو كاش. ونبدأ مباشرة مع سيارة اكسنت موديل 2020 بلون فضي للتنازل عبر بنك الراجحي، عداد السيارة مسجل 7 آلاف كيلومتر قابل للزيادة ولا يوجد بها أي رش أو حوادث، السيارة متاحة بقسط شهري قيمته 733 ريال بدون هامش ربح والمتبقي 4 سنوات تقريباً، الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة تبلغ قيمتها 22700 ريال مع العلم أنه يمكنك تقسيطها على مدة سنتين.

سيارات مستعملة للتنازل موديلات 2019 و2020

تتوفر أيضاً فورتشنر vx2 2019 فل كامل للبيع المباشر بسعر 130000 أو التنازل، حالة البودي وكالة خالي من الرش من الصدام إلى الصدام مع مقاعد مخمل ومقابض أبواب من النيكل وشنطة كهرباء، تم تغير المساعدات في السيارة إلى برو فندر وبها نظام مكابح مانع للانغلاق مع تقنية التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، تتميز أيضاً بكاميرا وحساسات خلفية مع أضواء رئيسية زينون وأضواء ليد نهارية، القير أوتوماتيك والعداد مسجل ممشى 110 ألف كيلو متر.

توفرت كامري مستعمل بمحرك هايبرد فئة النص فل موديل 2020 للتنازل بدون مقابل مع قسط شهري 1822 ريال لدى البنك الأهلي، نظام الحركة أوتوماتيكي والعداد مسجل قراءة 23 ألف كيلو متر، السيارة معها تامين شامل وعليها صيانة مجانية حتى 30 ألف كيلو متر، السيارة نص فل تتميز بداخلية نظيفة جداً وشاشة وفتحة سقف وجناح خلفي، مع إضافات عبارة عن تلبيس للأرضية والمقاعد إلى جانب عازل حراري أصلي من الشركة.

سيارات حديثة مستعملة للبيع والتنازل

تتوفر مازدا موديل 2020 فئة الفل الكامل للتنازل بدون مقابل وبقسط شهري ألفين ومائة ريال لدى بنك اﻷهلي، تم دفع عشرة أقساط والدفعة الأخيرة قيمتها 40 ألف ريال مع إمكانية تقسيطها أيضاً، اللون الخارجي كحلي والداخلي بيج والمقاعد بأكياس الوكالة ولم يتم استخدام الفرشات الأرضية حتى الآن، محرك السيارة بدون تيربو والقير أوتوماتيك وقراءة العداد 32 ألف كيلومتر، السيارة فئة فل كامل بفتحة سقف ونظام بريك إلكتروني وغيرها من المميزات.

تتوفر سيارة فورد توروس امبيانتي مستعمل موديل 2021 للتنازل بدون مقابل لم يتجاوز استعمالها شهر واحد، حيث أن الممشى لم يتجاوز ألف كم والبيع بسبب حتياج المالك إلى فورد اكسبلورر، وهي إحدى سيارات الدفع الأمامي منفورد بمحرك 4 سلندر وصرفية وقود جيدة ونظام حركةأوتوماتيكي، السيارة مزودة بحساسات خلفية وعدد 6 وسائد هوائية وتكييف متعدد ومثبت سرعة ذكي بالاضافة إلى تحكم من المقود، القسط يبلغ 1764 ريال لدى بنك الراجحي والدفعة اخيرة تبلغ 49726 ريال.

تتوفر أيضاً هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2020 فئة النص فل للتنازل بدون مقابل او البيع النقدي، السيارة بحالة الوكالة وعلى الفحص ومعها ضمان 150 ألف كيلو بالوكالة، قراءة العداد 13 ألف كيلو متر فقط قابل للزيادة ونظام الحركة أوتوماتيكي، تتميز السيارة بإضاءات ليد نهارية وإضاءات رئيسية ليد مرتفع ومنخفض، يوجد مكيف خلفي منفصل وكاميرا خلفية بالاضافة إلى حساسات وشاشة كبيرة والجنوط مقاس 18، التنازل عن السيارة من خلال البنك الأهلي بقسط شهري 1366 ريال.