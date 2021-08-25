أودي تكشف عن سيارتها SQ5 الفاخرة

كشفت شركة أودي عن النموذج الجديد من سيارتها الفاخرةSQ5 موديل 2021 التي تعمل بمحرك ديزل سعة 3 لترات قادر على إنتاج قوة 341 حصانًا متصل بناقل حركة إلكتروني من 8 نقلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ س.

أودي تكشف عن SQ5 الفاخرة 2021

وتم تصنيع محرك السيارة وهو TDI 3.0 بشكل أفضل في العديد من التفاصيل، فقد تم تغيير المكابس من الألومنيوم إلى الفولاذ المطروق بهدف التقليل من فقد الحرارة، كما يمكن لحاقن الصمام اللولبي حقن الوقود بمستوى عالٍ من الدقة بسبب المستشعر الكهربائي الجديد الذي يراقب إغلاق الإبرة والذي يمكنه إجراء ما يصل إلى ثمانية حقن فردية لكل دورة عمل.

تصميم SQ5 الخارجي

أودي أجرت بعض التغييرات على موديل SQ5 الفاخر الجديد الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مع لمسات الكروس أوفر المميزة، حيث تم تثبيت مصابيح أودي الأمامية بشكل قياسي، وتتوافر مصابيح أمامية Matrix LED ، وترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق يجمع بين اللون الفضي والأسود، ومزودة بمرايات كهربائية مدعومة بإشارات LED ضوئية.

مميزات مقصورة أودي SQ5

وزودت السيارة أودي SQ5 من الداخل بشاشة ملونة لمسية لعرض الوسائط وأنظمة الملاحة، مع مقود حركة مالتي فانكشن، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وفرامل يد إلكترونية، ومكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، بالإضافة إلى مقاعد رياضية من الجلد الفاخر.