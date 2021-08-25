“الاسطورة” سيارة تويوتا راش 2021 أقوي عرض تقسيط من عبد اللطيف جميل على 60 شهر

سيارة تويوتا راش 2021 أقوي عرض تقسيط صرحت شركة تويوتا اليابانية عن طرح سيارة راش 2021 التي أثبتت كفاءتها بين أنواع السيارات الأخرى التي انتشرت في كافة أرجاء المملكة العربية والسعودية، التي تعد من السيارات الجديدة بالأسواق، وعلى الرغم من كل ذلك فأنها تتنافس بقوة مع فئات السيارات العائلية التي يوجد بها حوالي سبع مقاعد وهذا يجعلها تستوعب عدد كبير من الركاب، كما أنها حققت نسبة مبيعات كبيرة منذ أن تم طرحها، وقد يرجع ذلك بسبب شكل وتصميم السيارة الشبابي وحجمها الكبير الذي يناسب العائلات، وهذه الفئة التي ترغب في امتلاك هذا النوع من السيارة، لذا نجدهم دائمين البحث بدرجة كبيرة من أجل التعرف على أهم عروض تقسيط عبد اللطيف جميل للسيارة، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

سيارة تويوتا راش 2021 أقوي عرض تقسيط

تأتي السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر رباعي الاسطوانات، كما أنه يعمل بقوة تصل إلى 102 حصان ومزودة بعزم دوران 134 نيوتن متر وبه ناقل حركة أتوماتيك يعمل ب4 سرعات متنوعة وبنظام الدفع الخلفي، كما أن تبلغ سعة الخزان للوقود 45 لتر وجاءت أبعاد هذه السيارة بطول حوالي 4,43 متر وبعرض 1,69 متر، أما ارتفاع السيارة حوالي 1,70 متر، والسيارة بها مقاعد مصنعة من القماش ومزودة بمكيف هواء أتوماتيك وبها مكيف هواء خلفي يعمل يدوياً بارد، وبها إمكانية دخول السيارة دون مفتاح، فضلاً عن وجود نظام صوتي مزود ب 6 سماعات، ويوجد بها مصابيح أمامية بإضاءة ليد، وأيضاً مصابيح الضباب، وتمتلك السيارة زر خاص بتشغيل وإيقاف المحرك، كما يوجد بها وسائد هوائية أمامية وأخرى جانبية، وبها حساسات ركن بالخلف.

السيارة متاحة من خلال الشركة التمويلية عبد اللطيف جميل بسعر 66,800 ريال سعودي، وعلى أن يتم تقسيط السيارة لمدة 60 شهر وبدفعات شهرية بقيمة 700 ريال سعودي، ويلزم العميل بدفع دفعة أولى بقيمة 30,491 ريال سعودي، ويلتزم بدفع دفعة أخيرة لتملك السيارة بقيمة 30,174 ريال على أن تكون نسبة الفائدة 40% ونسبة الربح السنوية تكون بمعدل 16%، ومصاريف الإصدار 449 ريال، وقيمة الضريبة المضافة 11,463 ريال بقيمة 15%، وإجمالي المبلغ يكون 104,737 ريال.