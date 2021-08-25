سعر ومواصفات سيارة كيا K8 الجديدة موديل 2022 جميع الفئات

سيارة كيا K8 من السيارات الفخمة والمميزة، حيث تعتبر سيارة كيا كي 8 احدث الصيحات المنتظرة في عالم السيارات، وهذا ما تبرزه مواصفات كيا K8 الجدية بعد وصولها أخيراً السعودية، وهناك ثلاث فئات من سيارة كيا K8 التي تم طرحها بالأسواق العربية، وهى تعتبر السيارة الأولي التي تستخدم شعار كيا الجديد، وسوف يتم تغير شعار سيارات الكيا بداية من الطروحات الجديدة، واليكم مواصفات سيارة كيا K8 بجميع فئاتها. فئات سيارة كيا K8 موديل 2022 فئات سيارة كيا K8 موديل 2022 تأتي السيارة بثلاث فئات مختلفة واليكم هذه الفئات. كيا K8 LX 2022

كيا K8 EX mid 2022

كيا K8 EX Full 2022 مواصفات سيارة سيارة كيا K8 ستاندر الفئة الأولى مواصفات سيارة سيارة كيا K8 ستاندر الفئة الأولى تعتبر سيارة كيا كي 8 فئة الاستاندر هى أقل فئة، واليكم ابرز مواصفات سيارة كيا K8 استاندر. إضاءات فول أي دي.

حساسات أمامية بدون كاميرا أمامية.

تأتي سيارة كيا K8 ستاندر بجنوط مقاس 18 وهى الفئة الوحيدة التي تأتي بهذا المقاس.

أبواب بصمة.

انسيابية المرآة للأسفل، مما يخفض من قوة تدافع الهواء.

كاميرا خلفية وحساسات خلفية.

مقاعد كهربائية جلد.

ايرباجات في كافة المقاعد.

مكيف خلفي إلكتروني بتحكم منفصل عن المقاعد الأمامية.

محرك 6 سلندر 3500 CC بقوة 300 حصان، وناقل حركة 8 سرعات. مواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 مواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 تأتي للفئة التالية من سيارة K8 ستاندر حيث هناك كماليات أكثر للسيارة من سيارات الفئة الأولى واليكم ابرز مواصفاتها. رادار أمامي.

تأتي السيارة بثلاثة ألوان مختلفة من الداخل.

شاشة اكبر بمقاس 12.3 بوصة، مع ميول الشاشة على جهة السائق.

نظام قيادة شبه آلية.

تسخين وتبريد مقاعد السيارة.

نظام سمعي إلكتروني بعدد 14 سماعة.

سيارات كهربائية بوضعيات أكثر.

يوجد مساج بالسيارة.

ستائر للمقاعد الخلفية. مواصفات سيارة كيا K8 EX Full 2022 مواصفات سيارة كيا K8 EX Full 2022 سيارة كيا K8 الفئة الثالثة تأتي بمميزات مختلفة عن غيرها من سيارة كيا K8 الفئة الأولى والثانية واليكم ابرز الكماليات. 4 كاميرات بلس.

سقف بانوراما.

تحكم بالميديا في الكراسي الخلفية.

كراسي جلد طبيعي.

قيادة آلية.

تحذير التصادم الخلفي والأمامي.

التحكم في المسار. سعر سيارة كيا K8 سعر كيا K8 LX 2022 الفئة الأولى في السعودية 139 ألفا و148 ريال

سعر كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية في السعودية 170 ألفا و198 ريال

سعر كيا K8 EX Full 2022 الفئة الثالثة في السعودية 193 ألفا و773 ريال سعر سيارة كيا K8 الوسوم

سيارة كيا K8 من السيارات الفخمة والمميزة، حيث تعتبر سيارة كيا كي 8 احدث الصيحات المنتظرة في عالم السيارات، وهذا ما تبرزه مواصفات كيا K8 الجدية بعد وصولها أخيراً السعودية، وهناك ثلاث فئات من سيارة كيا K8 التي تم طرحها بالأسواق العربية، وهى تعتبر السيارة الأولي التي تستخدم شعار كيا الجديد، وسوف يتم تغير شعار سيارات الكيا بداية من الطروحات الجديدة، واليكم مواصفات سيارة كيا K8 بجميع فئاتها. فئات سيارة كيا K8 موديل 2022 فئات سيارة كيا K8 موديل 2022 تأتي السيارة بثلاث فئات مختلفة واليكم هذه الفئات. كيا K8 LX 2022

كيا K8 EX mid 2022

كيا K8 EX Full 2022 مواصفات سيارة سيارة كيا K8 ستاندر الفئة الأولى مواصفات سيارة سيارة كيا K8 ستاندر الفئة الأولى تعتبر سيارة كيا كي 8 فئة الاستاندر هى أقل فئة، واليكم ابرز مواصفات سيارة كيا K8 استاندر. إضاءات فول أي دي.

حساسات أمامية بدون كاميرا أمامية.

تأتي سيارة كيا K8 ستاندر بجنوط مقاس 18 وهى الفئة الوحيدة التي تأتي بهذا المقاس.

أبواب بصمة.

انسيابية المرآة للأسفل، مما يخفض من قوة تدافع الهواء.

كاميرا خلفية وحساسات خلفية.

مقاعد كهربائية جلد.

ايرباجات في كافة المقاعد.

مكيف خلفي إلكتروني بتحكم منفصل عن المقاعد الأمامية.

محرك 6 سلندر 3500 CC بقوة 300 حصان، وناقل حركة 8 سرعات. مواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 مواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 تأتي للفئة التالية من سيارة K8 ستاندر حيث هناك كماليات أكثر للسيارة من سيارات الفئة الأولى واليكم ابرز مواصفاتها. رادار أمامي.

تأتي السيارة بثلاثة ألوان مختلفة من الداخل.

شاشة اكبر بمقاس 12.3 بوصة، مع ميول الشاشة على جهة السائق.

نظام قيادة شبه آلية.

تسخين وتبريد مقاعد السيارة.

نظام سمعي إلكتروني بعدد 14 سماعة.

سيارات كهربائية بوضعيات أكثر.

يوجد مساج بالسيارة.

ستائر للمقاعد الخلفية. مواصفات سيارة كيا K8 EX Full 2022 مواصفات سيارة كيا K8 EX Full 2022 سيارة كيا K8 الفئة الثالثة تأتي بمميزات مختلفة عن غيرها من سيارة كيا K8 الفئة الأولى والثانية واليكم ابرز الكماليات. 4 كاميرات بلس.

سقف بانوراما.

تحكم بالميديا في الكراسي الخلفية.

كراسي جلد طبيعي.

قيادة آلية.

تحذير التصادم الخلفي والأمامي.

التحكم في المسار. سعر سيارة كيا K8 سعر كيا K8 LX 2022 الفئة الأولى في السعودية 139 ألفا و148 ريال

سعر كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية في السعودية 170 ألفا و198 ريال

سعر كيا K8 EX Full 2022 الفئة الثالثة في السعودية 193 ألفا و773 ريال سعر سيارة كيا K8

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات سيارة كيا K8 الجديدة موديل 2022 جميع الفئات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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