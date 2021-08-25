انخفاض ضخم في سعر نيسان صني SV كمفورت 2020 الاقتصادية يصل إلى 20%، انخفض سعر فئة النص فل من صني كمفورت السيارة الاقتصادية الأرخص بين المنافسين، وهي سيارة سيدان صغيرة الحجم من نيسان تنافس عدة موديلات متميزة مثل تويوتا يارس، هيونداي أكسنت، كيا ريو، فورد فيجو ومازدا 2. فإذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية عملية بمواصفات مميزة ومحرك موفر للوقود مع سعر رخيص فليس هناك أفضل من هذه السيارة، ليس هذا فحسب ولكن نقدم لك اليوم أحدث التخفيضات على صني كمفورت في المملكة بعد انخفاض سعرها بنسبة تصل إلى نحو 20 بالمائة.

سعر ومواصفات نيسان صني SV كمفورت 2020

تتميز صني كمفورت 2020 التي طُرحت الشكل الجديد بعد التحديثات الأخيرة بمحرك 4 سلندر سعته 1500 سي سي، إمكانيات المحرك تعطي 100 حصان والقير أوتوماتيك بعدد 4 سرعات ونظام الدفع أمامي. وبالنسبة للسعر الرسمي للسيارة الآن وأحدث التخفيضات، فقد انخفض سعر الفئة المُطورة من نيسان صني SV 2020 كمفورت مع الربع الأخير من العام الحالي بتخفيض ضخم يتراوح بين 19 إلى 20 %، ليصبح 44 ألف و 850 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 55 ألف و200 ريال.

تتميز صني كمفورت بشبك أمامي مميز من الكروم مع إطارات كذلك من الكروم على كشافات الضباب، إضاءة أمامية هالوجينية بالكامل مع جنوط ألومنيوم مقاس 15 إنش، بتغيير ملحوظ على شكل السيارة من الأسفل. المقابض أيضاً من الكروم في نيسان صني SV 2020 كمفورت مع إطارات للنوافذ باللون الأسود اللامع، يوجد جناح خلفي للسيارة وعدد 4 حساسات خلفية مع إضاءة LED خلفية. شنطة السيارة متسعة يمكنك فتحها عن طريق الزر أو الريموت، وصرفية وقود السيارة جيدة جداً حيث تمشيك مسافة 16.8 كيلو متر بتقييم ممتاز وذلك لكل لتر واحد من البنزين فئة 91.

صني كمفورت نص فل 2020

زجاج السيارة بالكامل كهربائي مع تصميم داخلي باللون البيج ومقاعد قماشية مميزة، يوجد إضاءات داخلية مميزة ومسند وسطي للمقاعد الخلفية مع حاملات أكواب وشفاط تكييف خلفي، التصميم الداخلي للسيارة يتميز بحجم واسع جداً رغم أن السيارة صغيرة الحجم من الخارج. السيارة بها إمكانية التحكم الكهربائي في المرأة الجانبية مع التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث من خلال المقود، كما تتوفر في نيسان صني كمفورت 2020 منافذ للشحن والطاقة و CD، مع مكيف يدوي أربعة سرعات وتطعيمات داخلية من الكروم.