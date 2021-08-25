كم سعر رنج روفر فيلار 2021، العديد من الأشخاص يتسائلون عن كم سعر رنج روفر فيلار 2021، رنج روفر فيلار 2021 هي من السيارات التي ظهرت في الفترة الزمنية الأخيرة والتي أحدثت العديد من الضجة الإيجابية عليها.
فهي سيارة ممتازة من كافة النواحي يتم طلبها من جميع أنحاء العالم حيث أنها سيارة عالمية وليست محلية, سنتحدث اليوم في المقال عن سيارة رنج روفر فيلار 2021 في الأسواق السعودية وكذلك الأسواق العالمية.
سيارات رانج روفر تعتبر من السيارات المحببة لعديد من الناس لما تمتلكه السيارة من مميزات تميزها عن باقي السيارات.
رنج روفر فيلار2021 تمتلك العديد المميزات التي تميزها عن باقي السيارات بل عن باقي موديلات رانج روفر السابقة أيضًا.
رنج روفر فيلار 2021 هي من ضمن فئة (Suv)، التي تعتبقر من أفخر الفئات الموجودة، كما أن سيارة رانج روفر اشتملت على العديد من معدات الأمان التي تميزت بها السيارة في اليوق العالمي.
تتميز السيارة ب:
- محرك بسعة قدره 2.0 لتر.
- وينتج المحرك قوة قدرها كحد أدنى 170 حصان.
- كذلك يوجد محرك آخر بسعة قدرها 2.0 لتر.
- ينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 135 حصان.
- كما أنه يوجد محرك بسعة 5.0 لتر.
- هذا المحرك ينتج قوة 542 حصان بالإضافة إلى مع عزم دوران 550 لفة/قدم.
استهلاك الوقود من المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص في السيارات الفاخرة لكن لا داعي من القلق من هذه النقطة في لأن السيارة تستهلك الوقود بشكل يتناسب مع مختلف الأشخاص في مختلف الفئات السعرية:
- سيارة رانج رفر فيلار 2021 تعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر.
- هذا المحرك يقوم باستهلاك جالون واحد من البنزين وهذا يكون لكل 21 ميل على طرق المدن.
- وكذلك يستهلك المحرك جالون لكل 27 ميل على الطرق السريع.
- باللإضافة إلى استهلاك المحرك لجالون لكل 23 ميل ما بين الطريق.
سعر رنج روفر فيلار 2021
تم طرح رانج روفر في الأسواق بواسطة الشركة بأسعار متفاوتة:
- الفئة الافتتاحية فئة P250 S: توجد حاليًا في السوق العالمي بسعر 57.450 ألف دولار أمريكي.
- كذلك فئة P250 R-Dynamic S : توجد حاليًا بسعر 59.650 ألف دولار أمريكي.
- أيضًا فئة: P340 S تتوفر السيارة بسعر 63,225 ألف دولار.
- بالإضافة إلى فئة P340 R-Dynamic S: سعرها يساوي 65,425 ألف دولار.
- كما أن فئة P380 R-Dynamic HSE: تتوفر بسعر 76,450 ألف دولار.
- كذلك فئة SV Autobiography: سيارة رانج روفر بسعر 91,940 ألف دولار.
كم سعر رنج روفر فيلار 2021، العديد من الأشخاص يتسائلون عن كم سعر رنج روفر فيلار 2021، رنج روفر فيلار 2021 هي من السيارات التي ظهرت في الفترة الزمنية الأخيرة والتي أحدثت العديد من الضجة الإيجابية عليها.
فهي سيارة ممتازة من كافة النواحي يتم طلبها من جميع أنحاء العالم حيث أنها سيارة عالمية وليست محلية, سنتحدث اليوم في المقال عن سيارة رنج روفر فيلار 2021 في الأسواق السعودية وكذلك الأسواق العالمية.
سيارات رانج روفر تعتبر من السيارات المحببة لعديد من الناس لما تمتلكه السيارة من مميزات تميزها عن باقي السيارات.
رنج روفر فيلار2021 تمتلك العديد المميزات التي تميزها عن باقي السيارات بل عن باقي موديلات رانج روفر السابقة أيضًا.
رنج روفر فيلار 2021 هي من ضمن فئة (Suv)، التي تعتبقر من أفخر الفئات الموجودة، كما أن سيارة رانج روفر اشتملت على العديد من معدات الأمان التي تميزت بها السيارة في اليوق العالمي.
تتميز السيارة ب:
- محرك بسعة قدره 2.0 لتر.
- وينتج المحرك قوة قدرها كحد أدنى 170 حصان.
- كذلك يوجد محرك آخر بسعة قدرها 2.0 لتر.
- ينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 135 حصان.
- كما أنه يوجد محرك بسعة 5.0 لتر.
- هذا المحرك ينتج قوة 542 حصان بالإضافة إلى مع عزم دوران 550 لفة/قدم.
استهلاك الوقود من المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص في السيارات الفاخرة لكن لا داعي من القلق من هذه النقطة في لأن السيارة تستهلك الوقود بشكل يتناسب مع مختلف الأشخاص في مختلف الفئات السعرية:
- سيارة رانج رفر فيلار 2021 تعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر.
- هذا المحرك يقوم باستهلاك جالون واحد من البنزين وهذا يكون لكل 21 ميل على طرق المدن.
- وكذلك يستهلك المحرك جالون لكل 27 ميل على الطرق السريع.
- باللإضافة إلى استهلاك المحرك لجالون لكل 23 ميل ما بين الطريق.
سعر رنج روفر فيلار 2021
تم طرح رانج روفر في الأسواق بواسطة الشركة بأسعار متفاوتة:
- الفئة الافتتاحية فئة P250 S: توجد حاليًا في السوق العالمي بسعر 57.450 ألف دولار أمريكي.
- كذلك فئة P250 R-Dynamic S : توجد حاليًا بسعر 59.650 ألف دولار أمريكي.
- أيضًا فئة: P340 S تتوفر السيارة بسعر 63,225 ألف دولار.
- بالإضافة إلى فئة P340 R-Dynamic S: سعرها يساوي 65,425 ألف دولار.
- كما أن فئة P380 R-Dynamic HSE: تتوفر بسعر 76,450 ألف دولار.
- كذلك فئة SV Autobiography: سيارة رانج روفر بسعر 91,940 ألف دولار.
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