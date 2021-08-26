سيارة كيا k8 2022 سعر ومواصفات جميع الفئات في المملكة العربية السعودية

سيارة كيا K8، تأتي سيارة كيا K8 2022 بشكل مميز وفريد، وبثلاث فئات مختلفة حسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة في كل فئة وبأسعار مختلفة، لذلك تشغل سيارة كيا K8 2022 اهتماما كبيرا في الأسواق بالمملكة العربية السعودية خاصتا بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة في الأعوام الماضية، كما أن سيارة كيا K8 2022 تحمل شعارها الجديد لأول مرة وسوف يتم طرح الشعار الجديد لشركة كيا الألمانية لجميع السيارات الجديدة المقدمة من الشركة، وسوف نقدم لمتابعي موقع “ثقفني” أسعار ومواصفات سيارة كيا K8 2022 لجميع الفئات في الأسواق السعودية. أطلقت شركة كيا الألمانية سيارة كيا k8 بثلاث فئات مختلفة سنقوم بعرضهم في الجدول التالي: الفئة الأولي كيا K8 LX 2022 الفئة الثانية كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثالثة كيا K8 EX full مواصفات سيارة كيا K8 LX 2022 الفئة الأولى تحتوي على مقاعد كهربائية مصنوعة من الجلد.

تتميز السيارة كيا K8 الفئة الثانية بجنوط مقاس 18.

الفئة الثانية بجنوط مقاس 18. يوجد بالسيارة مكيف خلفي بتحكم إلكتروني منفصل عن المقاعد الأمامية.

تتميز بمحرك قوي 6 سلندر 3500cc، وبقوة 300 حصان، كما تحتوي على ناقل حركة 8 سرعات.

تحتوي السيارة على حساسات أمامية.

توجد بالسيارة كاميرا خلفية بالإضافة إلى حساسات خلفية.

تتضمن السيارة ايرباج في جميع المقاعد الأمامية والخلفية.

تتميز السيارة بالإضاءات الفول أي جي.

تتضمن أبواب السيارة على بصمة.

تتميز مرآة السيارة بالانسيابية لأسفل مما يجعلها تقلل من قوة دفع الهواء. مواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية مواصفات سيارة كيا K8 LX 2022 الفئة الأولىمواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية تتميز سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية بإضافات اكثر من الفئة الأولى وسنعرض لكم اهم مميزاتها ومواصفتها عبر النقاط التالية: تضمن السيارة رادار أمامي.

تتضمن السيارة على شاشة بحجم 12.3 بوصة وميول الشاشة قليلا ناحية قائد السيارة.

تتميز السيارة بتبريد وتسخين المقاعد.

تتضمن السيارة على مساج لاسترخاء الركاب.

تحتوي السيارة على نظام سمعي إلكتروني جيد بوجود 14 سماعة في السيارة.

تحتوي على ستائر خاصة بالمقاعد الخلفية.

تتميز السيارة بنظام القيادة الشبه آلية.

يوجد ثلاث ألوان داخلية مختلفة للسيارة. مواصفات سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة مواصفات سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة تأتي سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة بمميزات فريدة عن الفئات الأخرى وسنعرض لكم ابرز الإضافات في سيارة كيا K8 الفئة الثالثة عبر النقاط التالية: تتضمن تحكم إلكتروني بالكراسي الخلفية للسيارة.

تتضمن على عدد 4 كاميرات بلس.

تحتوي على نظام تحكم المسار.

وجود نظام القيادة الآلية الكاملة بالسيارة.

تتميز بسقف بانوراما.

تتميز كراسي السيارة بالجلد الطبيعي.

تتضمن السيارة نظام التحذير الأمامي ونظام التحذير الخلفي. سعر سيارة كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية سعر سيارة كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية واليكم أسعار سيارات كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية لجميع الفئات عبر الجدول التالي: نوع الفئة السعر الفئة الأولى سيارة كيا K8 LX 2022 139,148 ريال سعودي الفئة الثانية سيارة كيا K8 EX mid 2022 170,198 ريال سعودي الفئة الثالثة سيارة كيا K8 EX full 2022 193,773 ريال سعودي الوسوم

سيارة كيا K8، تأتي سيارة كيا K8 2022 بشكل مميز وفريد، وبثلاث فئات مختلفة حسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة في كل فئة وبأسعار مختلفة، لذلك تشغل سيارة كيا K8 2022 اهتماما كبيرا في الأسواق بالمملكة العربية السعودية خاصتا بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة في الأعوام الماضية، كما أن سيارة كيا K8 2022 تحمل شعارها الجديد لأول مرة وسوف يتم طرح الشعار الجديد لشركة كيا الألمانية لجميع السيارات الجديدة المقدمة من الشركة، وسوف نقدم لمتابعي موقع “ثقفني” أسعار ومواصفات سيارة كيا K8 2022 لجميع الفئات في الأسواق السعودية. أطلقت شركة كيا الألمانية سيارة كيا k8 بثلاث فئات مختلفة سنقوم بعرضهم في الجدول التالي: الفئة الأولي كيا K8 LX 2022 الفئة الثانية كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثالثة كيا K8 EX full مواصفات سيارة كيا K8 LX 2022 الفئة الأولى تحتوي على مقاعد كهربائية مصنوعة من الجلد.

تتميز السيارة كيا K8 الفئة الثانية بجنوط مقاس 18.

الفئة الثانية بجنوط مقاس 18. يوجد بالسيارة مكيف خلفي بتحكم إلكتروني منفصل عن المقاعد الأمامية.

تتميز بمحرك قوي 6 سلندر 3500cc، وبقوة 300 حصان، كما تحتوي على ناقل حركة 8 سرعات.

تحتوي السيارة على حساسات أمامية.

توجد بالسيارة كاميرا خلفية بالإضافة إلى حساسات خلفية.

تتضمن السيارة ايرباج في جميع المقاعد الأمامية والخلفية.

تتميز السيارة بالإضاءات الفول أي جي.

تتضمن أبواب السيارة على بصمة.

تتميز مرآة السيارة بالانسيابية لأسفل مما يجعلها تقلل من قوة دفع الهواء. مواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية مواصفات سيارة كيا K8 LX 2022 الفئة الأولىمواصفات سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية تتميز سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية بإضافات اكثر من الفئة الأولى وسنعرض لكم اهم مميزاتها ومواصفتها عبر النقاط التالية: تضمن السيارة رادار أمامي.

تتضمن السيارة على شاشة بحجم 12.3 بوصة وميول الشاشة قليلا ناحية قائد السيارة.

تتميز السيارة بتبريد وتسخين المقاعد.

تتضمن السيارة على مساج لاسترخاء الركاب.

تحتوي السيارة على نظام سمعي إلكتروني جيد بوجود 14 سماعة في السيارة.

تحتوي على ستائر خاصة بالمقاعد الخلفية.

تتميز السيارة بنظام القيادة الشبه آلية.

يوجد ثلاث ألوان داخلية مختلفة للسيارة. مواصفات سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة مواصفات سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة تأتي سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة بمميزات فريدة عن الفئات الأخرى وسنعرض لكم ابرز الإضافات في سيارة كيا K8 الفئة الثالثة عبر النقاط التالية: تتضمن تحكم إلكتروني بالكراسي الخلفية للسيارة.

تتضمن على عدد 4 كاميرات بلس.

تحتوي على نظام تحكم المسار.

وجود نظام القيادة الآلية الكاملة بالسيارة.

تتميز بسقف بانوراما.

تتميز كراسي السيارة بالجلد الطبيعي.

تتضمن السيارة نظام التحذير الأمامي ونظام التحذير الخلفي. سعر سيارة كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية سعر سيارة كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية واليكم أسعار سيارات كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية لجميع الفئات عبر الجدول التالي: نوع الفئة السعر الفئة الأولى سيارة كيا K8 LX 2022 139,148 ريال سعودي الفئة الثانية سيارة كيا K8 EX mid 2022 170,198 ريال سعودي الفئة الثالثة سيارة كيا K8 EX full 2022 193,773 ريال سعودي

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