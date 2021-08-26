مواصفات MG 5 2022 وسعرها في الدول العربية مواصفات أوروبية بسعر مثالي

مواصفات MG 5 2022 ، أصدرت شركة MG الصينية الرائدة في صناعة السيارات الصينية. بتصنيع سيارة جديدة بمواصفات أوروبية. تعطيك إحساس تجربة فريدة من نوعها عند قيادتها. ومن المقرر عرض هذه السيارة السيدان في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت في الربع الأخير من العام الجاري 2021. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض معا من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) مواصفات MG 5 2022 وسعرها الرسمي فتابعوا معي من خلال السطور التالية.

مواصفات MG 5 2022

تأتي السيارة بإصدارين من المحركات حيث أن الإصدار الأول يأتي من محرك 1.5 لتر 1500 سي سي مكون من 4 أسطوانات للحرق بقوة تقدر ب 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن لكل متر مع ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

أما بالنسبة للإصدار الثاني من مواصفات ام جي 5 2022 . يأتي بمحرك 1.5 لتر 1500 سي سي مكون من 4 أسطوانات للحرق تيربو بقوة 173 حصان وعزم دوران 275 نيوتن لكل متر. كما مدمج بها ناقل سرعات اتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

السيارة من الداخل تعتبر من أفضل السيارات فخامة في هذه الفئة السعرية. كما تأتي السيارة من الداخل بعدد من الألوان الأحمر والأسود والأبيض. مما يعطيك فخامة من جودة المواد المستخدمة داخلها.

وضعية جلوس منخفضة مريحة للركاب. كما يمكن للركاب التحكم في وضعية المقعد اتوماتيكيا.

تصميم لشاشة الترفيه في وسط المقصورة تعمل بالأزرار. مما يقلل من مشاكل الشاشات التي ظهرت في شاشات اللمس مسبقا.

كما لديها عجلة قيادة متعددة الوظائف لمساعدة السائق. مش شاشة بتكنولوجيا صينية عالية الجودة لعرض العدادات.

التحكم في مناخ السيارة من الخلف والأمام. حيث مواصفات MG 5 2022 تأتي بتحكم خلفي للمقاعد الخفية في مكيف الهواء.

MG 5 الشكل الجديد مواصفات قياسية. حيث أن السيارة تأتي مثل سيارة مزاراتي في المواصفات الخارجية.

مواصفات قياسية. حيث أن السيارة تأتي مثل سيارة مزاراتي في المواصفات الخارجية. عجلات رياضية بمقاس 16 بوصة أكبر من الإصدارات السابقة من ام جي 5.

كما يصل وزن السيارة حتي 1260 كيلو جرام وهي فارغة.

السيارة تشبه السيارة الكوبية بشكل كبير. وذلك من خلال المنحنيات الموجودة علي هيكل السيارة الخارجي. كما أيضا لديها سقف مائل. مما يعطيك إحساس أكبر بالسيارة الكوبيه.

كما أيضا تحتوي مقدمة السيارة علي شبكة هوائية كبيرة للتهوية حيث تأتي باللون الأسود. ويتوسط في مركز الشبكة الهوائية شعار MG مصنوع من النيكل.

ام جي 5 2022 من الداخلمواصفات MG 2022 من الخارجسعر MG 5 2022

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر ام جي 5 2022 في الدول العربية ولكن جاءت التوقعات كالتالي:

في المملكة العربية السعودية سوف تصل سعرها إلي 51 ألف ريال.

كما سيصل سعرها في الإمارات العربية المتحدة إلي 48 ألف درهم إماراتي.

أما بالنسبة لسعرها في جمهورية مصر العربية حيث سيصل سعرها إلي 250 ألف جنيها مصريا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات MG 5 2022 مواصفات أوروبية بسعر مثالي. مما يعطيك إحساس بالفخامة بقيادة السيارة. كما أستعرضنا لكم سعر السيارة في بعض الدول العربية. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.