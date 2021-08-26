سوبارو BRZ 2022 ذات الدفع الخلفي جديدة كليًا لعام 2022

سوبارو BRZ ذات الدفع الخلفي جديدة كليًا لأول مرة منذ إطلاقها في عام 2013. ومن السهل أن ترى أن هذه السيارة الرياضية ذات التصميم العدواني قد تم تصميمها من أجل المتعة. هذا الجيل الثاني من طراز 2022 BRZ هو “2 + 2” كما كان من قبل مع مقعدين خلفيين صغيرين يمكن طيهما لإفساح المجال للشحن. وتتيح مساحة الحمولة هذه مساحة كبيرة لجعل BRZ سائقًا عمليًا يوميًا وهي السيارة الأحدث والأقوى حتي أيامنا هذا وهناك إقبال شديد من محبي السيارات الحديث والقوية جدا.

سوبارو BRZ 2022

تتمثل مهمة BRZ الرئيسية في تقديم قيادة مجزية وسريعة الخطى على طريق ملتوي. وقد تم بذل الكثير من العمل لتحسين الهيكل الجديد. وتقول سوبارو إن هذا الهيكل أكثر صلابة بنسبة 50 في المائة من الهيكل القديم ، مما يسمح للمهندسين بضبط دعامة MacPherson وأنظمة التعليق الخلفي متعددة الروابط لخلق تجربة أكثر اتصالاً بالطريق عند منحنيات الطريق. في الواقع ، زادت صلابة الانحناء في الهيكل الأمامي وحده بنسبة 60 بالمائة ، والتي تقول سوبارو إنها سمحت لهم بجعل التوجيه أكثر استجابة. طورت سوبارو سقفًا من الألومنيوم ورفارف أمامية وغطاء محرك السيارة BRZ الجديدة للمساعدة في تقليل الوزن. والنتيجة هي سيارة جديدة كليًا ليست أثقل من الطراز القديم ، على الرغم من كونها أطول قليلاً وتحتوي على المزيد من المعدات. هذا إنجاز نادر هذه الأيام. والوزن الأقل عمومًا يعني أن السيارة أكثر رشاقة. في الواقع ، تقول سوبارو إن هذه هي أخف سيارة رياضية 2 + 2 معروضة للبيع في الولايات المتحدة بأقل من 2900 جنيه إسترليني.

تفاصيل سوبارو BRZ 2022

Subaru BRZ 2022 تحت غطاء المحرك الطويل لمركبة BRZ ، يوجد محرك “بوكسر” رباعي الأسطوانات أكبر بسعة 2.4 لتر ومقاوم أفقيًا يولد 228 حصانًا وعزم دوران يبلغ 184 رطلًا. هذه زيادة متواضعة في كل من القدرة الحصانية وعزم الدوران مقارنة بآخر BRZ. لكن تجربة BRZ لا تدور حول سباقات السحب وأكثر من ذلك حول تسريع المحرك إلى الخط الأحمر ووضع السيارة في منعطف ضيق على طريق الوادي. يمكن للمشترين اختيار تبديل أنفسهم باستخدام يدوي بـ 6 سرعات أو اختيار ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع مبدلات مجداف وتقنية من شأنها أن “تضيء” دواسة الوقود مباشرة قبل الانتقال إلى الترس السفلي للحصول على تجربة أكثر سلاسة.

يعد نظام التحكم في الثبات في BRZ أكثر تقدمًا من ذي قبل وأكثر تماشيًا مع السيارات عالية الأداء التي تكلف أكثر قليلاً. يحتوي النظام الآن على خمسة إعدادات ، بما في ذلك وضع المسار ، لتخصيص مقدار التدخل لمجموعة مهارات السائق وظروف الطريق. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التحقق من حدود BRZ بدون شبكة أمان ، يمكن إيقاف تشغيل النظام تمامًا.

عدد قليل جدًا من السيارات في مجموعة BRZ التنافسية مثل نيسان 370Z ، شيفروليه كامارو ، وفورد موستانج لديها قوة وعزم دوران أكبر من BRZ – حتى مع محرك الطراز الجديد الذي تمت ترقيته. ومع ذلك ، فإن BRZ أصغر وأخف وزناً وتوفر تجربة قيادة أكثر دقة. السيارة الرياضية الوحيدة التي تتوافق بشكل وثيق مع مهمة BRZ هي Mazda Miata ، والتي تقدم أيضًا تحكمًا يشبه go-kart. على الرغم من جودة مياتا على طريق ملتوي ، إلا أن هناك مساحة صغيرة ثمينة داخل المقصورة أو عنبر الشحن.