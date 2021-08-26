جيب جراند واجونير 2022 سيارة دفع رباعي أمريكية فاخرة بالحجم الكامل والأحدث في 2022

جيب جراند واجونير هي أول سيارة دفع رباعي أمريكية فاخرة بالحجم الكامل. يعود تاريخه إلى عام 1984 ، عندما تم إثباته من طراز Wagoneer القياسي الذي كان جزءًا من تشكيلة Jeep منذ عام 1963.الآن ، تعود سيارة Grand Wagoneer الجديدة. ستتنافس سيارة جراند واجونير 2022 الجديدة ، التي تصل هذا الخريف وهي مبنية على إطار سلم متين مع تعليق خلفي مستقل ، على المشترين في فئة سيارات الدفع الرباعي الأمريكية الكبيرة الفاخرة. هذا سوق يشمل كاديلاك إسكاليد وجي إم سي يوكون دينالي ولينكولن نافيجيتور.

جيب جراند واجونير 2022

تبدو Grand Wagoneer الجديدة مستعدة جيدًا لهذه المعركة. محرك V8 سعة 6.4 لتر وقوة 470 حصاناً. لديها نظام Quadra-Drive II 4WD ونظام التعليق الهوائي Quadra-Lift. إنها مزودة بأفخم تصميم داخلي بثلاثة صفوف رأيناه في منتج FCA (أو Stellantis).

للحصول على القليل من الوضوح ، يرجى تفهم أن Grand Wagoneer ليست Wagoneer الجديدة. سيارة Wagoneer الجديدة بنفس حجم Grand Wagoneer وتعتمد على نفس الهيكل ، ولكنها أكثر من طراز سائد مدعوم بمحرك Hemi V8 سعة 5.7 لتر. يتم تغطيته بشكل منفصل على KBB.

ولا ينبغي الخلط بين جراند واجونير الجديدة و Grand Cherokee L. بينما تم إطالة أحدث طراز Grand Cherokee ، إلا أنه لا يزال أقصر بـ 10 بوصات من Grand Wagoneer ، ولم يعد مقعد الصف الثالث به فسيحًا.

نظرًا لبنيتها القوية من الهيكل على الإطار ومحرك V8 القوي سعة 6.4 لترًا ، تصل جراند واجونير الجديدة في أواخر أغسطس باعتبارها شاحنة نقل عائلية فاخرة يمكنها العمل – تبلغ قدرتها القصوى للقطر 10000 رطل.

سعر جيب واجونير 2022

سعر جيب واجونير ٢٠٢٢ يبدأ سعر سيارة جيب جراند واجونير 2022 ، في السلسلة الأولى ، من 86995 دولارًا ، بالإضافة إلى رسوم وجهة شديدة الانحدار تبلغ 2000 دولار.كنموذج من الفئة الثانية مع عجلات ألمنيوم مقاس 22 بوصة وتصميم داخلي من جلد باليرمو ، يبدأ سعر Grand Wagoneer من 93،995 دولارًا أمريكيًا ، في حين تم إدراج Grand Wagoneer Obsidian الفخم بشكل خاص بسعر 98،995 دولارًا.

تتصدر سلسلة Grand Wagoneer الجديدة سلسلة Grand Wagoneer III ، وهي طراز رائد يبدأ بسعر 103،995 دولارًا. كلمة عن عملية الشراء: مع تحول Wagoneer إلى مجموعة من المركبات التي تحدد “American Premium” ، يحتاج الأشخاص المهتمون بشراء Grand Wagoneer إلى الانتقال إلى Wagoneer.com ، حيث يختارون تاجرًا ويضعون وديعة بقيمة 500 دولار. عند هذه النقطة ، يتواصل حارس Wagoneer لبدء عملية الطلب والمساعدة في تفاعلات الوكلاء