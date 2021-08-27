العرض الخارق| سيارة تويوتا لاندكروز DIESEL الجديدة 2021 بالتقسيط على 60 اشهر

سيارة تويوتا لاندكروز DIESEL الجديدة 2021 تعتبر سيارة لاندكروز ديزل من السيارات الحديثة التي تعتبر طفرة في عالم السيارات، سوف تشعر بالسعادة والراحة الكبيرة عندما تقود سيارة لاندكروز ديزل والتي تتمتع بباقة كبيرة من المواصفات التي تجعلها منها سيارة الأحلام في كل وقت، السيارة تتميز بالقوة والسرعة الكبيرة مع تصميم راقبي وحديث، كما أنها تتبع ماركة تويوتا الغنية عن التعريف والتي يمكنك شرائها بدون تفكير في أي شيء حيث أن تويوتا تعتبر من أقدم وأفضل أنواع ماركات السيارات في العالم. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروز الجديدة 2021 تعمل سيارة تويوتا لاندكروز بقوة الدفع، كما أن نظام السيارة هو رباعي، سوف توفر الطاقة بشكل كبير مع التحرك بالسيارة فلن تعاني من المطبات أثناء التحرك بالسيارة.

بقوة الدفع، كما أن نظام السيارة هو رباعي، سوف توفر الطاقة بشكل كبير مع التحرك بالسيارة فلن تعاني من المطبات أثناء التحرك بالسيارة. كما يتوافر بها اتصال بالبلوتوث وطرق تواصل بالهاتف بدون الإمساك به، كما يتوافر شحن لا سلكي ليوفر لك الراحة طوال الوقت، يتوافر بالسيارة شاشة عالية الجودة تعمل باللمس فقط.

يتوافر بالسيارة نظام تشغيل حديث لن تجده في معظم السيارات الأخرى، يتوافر في السيارة أنوار أمامية ما بين هادئة وعالية لتتحكم كما تشاء في الإضاءة طوال الوقت.

كما تتميز بشكل انسيابي أنيق يساعدك في الحصول على سيارة متميزة الشكل وأنيقة مع قوة موتور كبيرة، يتوافر بها حساسات في الخلفية، يوجد فيها 8 وسائد هوائية متميزة، السيارة رياضية ممتازة. طرق دفع وتقسيط سيارة لاند ركوز ديزل بعد أن تعرفنا على أهم مواصفات سيارة تويوتا لاندكروز علينا التعرف على طرق التقسيط التي تم توفيرها بمعارض عبد اللطيف جميل في السعودية ، سعر السيارة هو 180.300 ريال سعودي فقط، ومدة التقسيط 60 شهر كامل، وعن سعر الدفعة الشهرية فقط 692 ريال سعودي كل شهر.

علينا التعرف على طرق التقسيط التي تم توفيرها بمعارض عبد اللطيف جميل في السعودية ، سعر السيارة هو 180.300 ريال سعودي فقط، ومدة التقسيط 60 شهر كامل، وعن سعر الدفعة الشهرية فقط 692 ريال سعودي كل شهر. الدفعة الأولى من ثمن السيارة هي 150.121 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة وهي التملك 82.938 ريال سعودي، ومعدل النسبة السنوية للتقسيط هي 24% وعن مصاريف الإصدار هي 572 ريال سعودي.

الضريبة الاجمالية المضافة هي 33.351 ريال سعودي ما يعادل 15% ، والسعر الإجمالي للسيارة مع الضريبة هو 281.448 ريال سعودي.

يمكنك تقسيط السيارة والاستمتاع بأحدث طراز من سيارات تويوتا مع قوة دفع رباعية أتوماتيك مع مقاعد ممتازة وحركة سريعة وتوفير كبير للبنزين. الوسوم

سيارة تويوتا لاندكروز DIESEL الجديدة 2021 تعتبر سيارة لاندكروز ديزل من السيارات الحديثة التي تعتبر طفرة في عالم السيارات، سوف تشعر بالسعادة والراحة الكبيرة عندما تقود سيارة لاندكروز ديزل والتي تتمتع بباقة كبيرة من المواصفات التي تجعلها منها سيارة الأحلام في كل وقت، السيارة تتميز بالقوة والسرعة الكبيرة مع تصميم راقبي وحديث، كما أنها تتبع ماركة تويوتا الغنية عن التعريف والتي يمكنك شرائها بدون تفكير في أي شيء حيث أن تويوتا تعتبر من أقدم وأفضل أنواع ماركات السيارات في العالم. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروز الجديدة 2021 تعمل سيارة تويوتا لاندكروز بقوة الدفع، كما أن نظام السيارة هو رباعي، سوف توفر الطاقة بشكل كبير مع التحرك بالسيارة فلن تعاني من المطبات أثناء التحرك بالسيارة.

بقوة الدفع، كما أن نظام السيارة هو رباعي، سوف توفر الطاقة بشكل كبير مع التحرك بالسيارة فلن تعاني من المطبات أثناء التحرك بالسيارة. كما يتوافر بها اتصال بالبلوتوث وطرق تواصل بالهاتف بدون الإمساك به، كما يتوافر شحن لا سلكي ليوفر لك الراحة طوال الوقت، يتوافر بالسيارة شاشة عالية الجودة تعمل باللمس فقط.

يتوافر بالسيارة نظام تشغيل حديث لن تجده في معظم السيارات الأخرى، يتوافر في السيارة أنوار أمامية ما بين هادئة وعالية لتتحكم كما تشاء في الإضاءة طوال الوقت.

كما تتميز بشكل انسيابي أنيق يساعدك في الحصول على سيارة متميزة الشكل وأنيقة مع قوة موتور كبيرة، يتوافر بها حساسات في الخلفية، يوجد فيها 8 وسائد هوائية متميزة، السيارة رياضية ممتازة. طرق دفع وتقسيط سيارة لاند ركوز ديزل بعد أن تعرفنا على أهم مواصفات سيارة تويوتا لاندكروز علينا التعرف على طرق التقسيط التي تم توفيرها بمعارض عبد اللطيف جميل في السعودية ، سعر السيارة هو 180.300 ريال سعودي فقط، ومدة التقسيط 60 شهر كامل، وعن سعر الدفعة الشهرية فقط 692 ريال سعودي كل شهر.

علينا التعرف على طرق التقسيط التي تم توفيرها بمعارض عبد اللطيف جميل في السعودية ، سعر السيارة هو 180.300 ريال سعودي فقط، ومدة التقسيط 60 شهر كامل، وعن سعر الدفعة الشهرية فقط 692 ريال سعودي كل شهر. الدفعة الأولى من ثمن السيارة هي 150.121 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة وهي التملك 82.938 ريال سعودي، ومعدل النسبة السنوية للتقسيط هي 24% وعن مصاريف الإصدار هي 572 ريال سعودي.

الضريبة الاجمالية المضافة هي 33.351 ريال سعودي ما يعادل 15% ، والسعر الإجمالي للسيارة مع الضريبة هو 281.448 ريال سعودي.

يمكنك تقسيط السيارة والاستمتاع بأحدث طراز من سيارات تويوتا مع قوة دفع رباعية أتوماتيك مع مقاعد ممتازة وحركة سريعة وتوفير كبير للبنزين.

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