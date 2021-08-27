بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا الجديدة 2022 بدون كفيل بـ750 ريال سعودي

بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا ، سنتحدث عن عروض تقسيط هيونداي كريتا شركة هيونداي، هي أحد الشركات المصنعة للسيارات بجميع أنواعها، وتقوم شركة هيونداي بعمل الكثير من العروض على بعض ماركات السيارات المتواجدة عليها، وسوف نتعرف سويًا على عروض تقسيط هيونداي كريتا بالتفصيل، فتابعونا. بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا قامت شركة هيونداي بعمل عروض على بعض أنواع السيارات ومنها: هيونداي كريتا هيونداي كريتا هي أحد سيارات شركة هيونداي التي تم تصميمها بالمواصفات الأتية: العام الذي تم فيه تصنيع السيارة: 2021.

موديل السيارة: كريتا.

ماركة السيارة: هيونداي.

سعة محرك السيارة:1500 cc

نمط السيارة: suv

قوة السيارة: 123 hp

سعر هيونداي كريتا: 362.900 جنيهًا مصريًا. كيف يتم تحديد أقساط هيونداي كريتا كيف يتم تحديد أقساط هيونداي كريتا يتم تحديد الأقساط على حسب ما يلي: الفئة وتوجد أربع فئات فقط.

المهنة: يتم تحديد مهنة المشتري لسيارة، وكتابتها في المربع المخصص بها.

المقدم: تم تحديد المقدم بالمبلغ الذي يحدده المشتري. تقسيط سيارات هيونداي كريتا في السعودية تقسيط سيارات هيونداي كريتا في السعودية سنقدم لكم أهم عروض التقسيط التي تقدمها سيارات هيونداي كريتا في دولة السعودية، وهم ما يلي: هيونداي كريتا smart 2021، تتوافر هذه السيارة بالمواصفات التالية: الاستهلاك للوقود: 17.5 كيلو متر / لتر.

سعة المحرك: 1.5 لتر.

نظام دفع العجلات: دفع أمامي.

السعر: 7000 ريال سعودي.

عدد الأحصنة: 115 حصان.

الوسائد الهوائية: تحتوي على 2 وسادة هوائية. اهم مميزات السيارة تعمل بنظام أوتوماتيكي، ويتواجد بها 4 حساسات خلفية، تتضمن 4 أسطوانات.

سيارة متعددة الاستخدام، ذات تصميم رياضي، تعمل هذه السيارة بالبنزين.

تتضمن جهاز بلوتوث ووصلة يو اس بي و 4 مكبرات للصوت.

ذات نوافذ زجاجية تعمل بالكهرباء، وذلت أبواب تعمل بالقفل الآلي. هيونداي كريتا mid 2021 مواصفاتها: دفع العجلات: دفع أمامي.

قوة 115 حصان.

تتضمن 2 وسادة هوائية.

الوقود المستخدم: البنزين.

سعة المحرك: 1.5 لتر.

السعر: 82.500 ريال سعودي.

استهلاك الوقود: 17.5 كيلومتر/ ساعة.

عدد الأسطوانات: 4 أسطوانات لتوليد قوة 115 حصان. مزاياها هذه السيارة هي سيارة رياضية، تعمل بالريموت كنترول عن بُعد.

تتضمن مكيف ذو نظام أتوماتيك، وتحتوي على أبواب ذات خاصية القفل الآلي.

تتضمن 4 مكبرات صوت بلوتوث ويو اس بي.

تحتوي على ستائر في جوانب السيارة، تعطي إنذار عند اقتراب نفاذ ضغط الهواء من الإطارات.

فراملها لمنع التزحلق. اهم مميزات السيارةهيونداي كريتا2021 مواصفاتها:مزاياها الوسوم

بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا ، سنتحدث عن عروض تقسيط هيونداي كريتا شركة هيونداي، هي أحد الشركات المصنعة للسيارات بجميع أنواعها، وتقوم شركة هيونداي بعمل الكثير من العروض على بعض ماركات السيارات المتواجدة عليها، وسوف نتعرف سويًا على عروض تقسيط هيونداي كريتا بالتفصيل، فتابعونا. بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا قامت شركة هيونداي بعمل عروض على بعض أنواع السيارات ومنها: هيونداي كريتا هيونداي كريتا هي أحد سيارات شركة هيونداي التي تم تصميمها بالمواصفات الأتية: العام الذي تم فيه تصنيع السيارة: 2021.

موديل السيارة: كريتا.

ماركة السيارة: هيونداي.

سعة محرك السيارة:1500 cc

نمط السيارة: suv

قوة السيارة: 123 hp

سعر هيونداي كريتا: 362.900 جنيهًا مصريًا. كيف يتم تحديد أقساط هيونداي كريتا كيف يتم تحديد أقساط هيونداي كريتا يتم تحديد الأقساط على حسب ما يلي: الفئة وتوجد أربع فئات فقط.

المهنة: يتم تحديد مهنة المشتري لسيارة، وكتابتها في المربع المخصص بها.

المقدم: تم تحديد المقدم بالمبلغ الذي يحدده المشتري. تقسيط سيارات هيونداي كريتا في السعودية تقسيط سيارات هيونداي كريتا في السعودية سنقدم لكم أهم عروض التقسيط التي تقدمها سيارات هيونداي كريتا في دولة السعودية، وهم ما يلي: هيونداي كريتا smart 2021، تتوافر هذه السيارة بالمواصفات التالية: الاستهلاك للوقود: 17.5 كيلو متر / لتر.

سعة المحرك: 1.5 لتر.

نظام دفع العجلات: دفع أمامي.

السعر: 7000 ريال سعودي.

عدد الأحصنة: 115 حصان.

الوسائد الهوائية: تحتوي على 2 وسادة هوائية. اهم مميزات السيارة تعمل بنظام أوتوماتيكي، ويتواجد بها 4 حساسات خلفية، تتضمن 4 أسطوانات.

سيارة متعددة الاستخدام، ذات تصميم رياضي، تعمل هذه السيارة بالبنزين.

تتضمن جهاز بلوتوث ووصلة يو اس بي و 4 مكبرات للصوت.

ذات نوافذ زجاجية تعمل بالكهرباء، وذلت أبواب تعمل بالقفل الآلي. هيونداي كريتا mid 2021 مواصفاتها: دفع العجلات: دفع أمامي.

قوة 115 حصان.

تتضمن 2 وسادة هوائية.

الوقود المستخدم: البنزين.

سعة المحرك: 1.5 لتر.

السعر: 82.500 ريال سعودي.

استهلاك الوقود: 17.5 كيلومتر/ ساعة.

عدد الأسطوانات: 4 أسطوانات لتوليد قوة 115 حصان. مزاياها هذه السيارة هي سيارة رياضية، تعمل بالريموت كنترول عن بُعد.

تتضمن مكيف ذو نظام أتوماتيك، وتحتوي على أبواب ذات خاصية القفل الآلي.

تتضمن 4 مكبرات صوت بلوتوث ويو اس بي.

تحتوي على ستائر في جوانب السيارة، تعطي إنذار عند اقتراب نفاذ ضغط الهواء من الإطارات.

فراملها لمنع التزحلق. اهم مميزات السيارةهيونداي كريتا2021 مواصفاتها:مزاياها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي كريتا الجديدة 2022 بدون كفيل بـ750 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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