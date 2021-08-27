انخفاض هائل في سعر هيونداي سوناتا GLS موديل 2020 بنسبة تصل إلى 22%، شهد سوق السيارات بالمملكة تخفيض كبير على سوناتا 2020 فئة ستاندر صاحبة المزايا الرائعة والمحرك الاقتصادي القوي بسعة 2500 سي سي. وهي السيارة المناسبة لك إذا كنت تبحث عن سيارة سيدان ذو حجم مناسب وصرفية وقود اقتصادية، مع تميزها بإضاءة LED بالوجهة الأمامية والخلفية للسيارة ومثبت سرعة وحساسات للركن. كل هذا في سيارة واحدة بسعر مناسب جداً مقارنة بالمنافسين خاصة بعد انخفاض أسعار فئات سوناتا 2020، وذلك مع دخول الربع الأخير من العام الحالي وبدء وصول موديلات 2022.

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا GLS موديل 2020

تتميز سوناتا بمُحرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر والقير أوتوماتيك 6 سرعات ونظام الدفع أمامي، وتتميز السيارة بتقييم ممتاز لصرفية الوقود حيث يمكنك السير مسافة 14.9 كيلو متر ونوع البنزين 91. وصل سعر فئة ستاندر من سوناتا 2020 إلى 75 ألف و 900 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. وذلك بتخفيض يصل إلى الربع تقريباً بعد أن كان سعرها قد بلغ 96 ألف و 250 ريال. هذا ويتوفر ذلك العرض لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين المتواجد في مدينة الرياض.

تتميز السيارة بجنوط مقاس 17 إنش مع إشارات على المرايا الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، تتميز سوناتا GLS موديل 2020 أيضاً بإضاءة بالكامل LED وأنوار ليد عالي ومنخفض، إضافة إلى إشارات ليد و إنارة ليد نهارية، كما تتميز بكشاف ضباب خلفي وإضاءة بالكامل LED من الخلف، مع حساسات خلفية للسيارة وشبك أمامي ضخم بالإضافة إلى تطعيمات كروم على كامل أنحاء السيارة تعطيها تصميم خارجي مميز وشكل رائع.

سوناتا ستاندر موديل 2020

تأتي هيونداي سوناتا GLS فئة ستاندر بريموت تشغيل مع مقاعد قماش فاخرة وداخلية باللون البيج، يوجد قماش على الأبواب الداخلية ليصبح مزيج متناغم بين الأسود والبيج. كما تتميز السيارة بمرايا كهربائية مع زجاج بالكامل كهربائي وسنتر لوك في باب السائق والراكب، السيارة بها تحكم في النظام الصوتي عبر المقود المكسي بالجلد إضافة إلى بلوتوث، مثبت للسرعة وعداد رحلات باللغة العربية، مدخل USB وأخر للشحن مع فتحات تكييف خلفية ومسند وسطي بالمقاعد الخلفية في سوناتا GLS موديل 2020.