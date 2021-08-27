سيارات مستعملة حديثة هيونداي وتويوتا ونيسان بتقسيط يبدأ من 600 ريال فقط

سيارات مستعملة حديثة هيونداي وتويوتا ونيسان وغيرها بتقسيط يبدأ من 600 ريال فقط، اليوم نقدم لكم مجموعة من السيارات المستعملة المتاحة للبيع النقدي أو التقسيط الميسر، وهي مجموعة من الموديلات الحديثة المطروحة للبيع لدى معارض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بتقسيط يبدأ من ستمائة ريال فقط. ستجد في تقريرنا عروض تقسيط على سيارات مستعملة موديلات 2019 مثل هيونداي أكسنت وشيفروليه سبارك، بالاضافة إلى عروض أخرى على سيارات مستعملة موديلات 2020 مثل نيسان صني وكيا بيجاس، وأخيراً عرض تقسيط على تويوتا افانزا اس تي دي موديل 2021.

سيارات مستعملة حديثة بتقسيط يبدأ من 600 ريال

السيارة الأولى المتاحة بتقسيط لدى معارض عبداللطيف جميل هي شيفروليه سبارك أوتوماتيك موديل 2019 فئة هاتشباك، السيارة لونها رمادي استعمال نظيف بممشى 85 ألف كيلومتر والفحص ساري، سعر السيارة 27 ألف و600 ريال كاش وهي متاحة بتقسيط شهري 674 ريال. متاح أيضاً نقداً وبالتقسيط سيارة كيا ريو أوتوماتيك موديل 2019 فئة سيدان، السيارة لونها فضي مفحوصة وحالتها ممتازة بممشى 73 ألف كيلومتر، سعر السيارة 33 ألف و840 ريال كاش وهي متاحة بتقسيط شهري 826 ريال.

متوفر أيضاً للبيع كاش أو بالتقسيط المريح سيارتان هيونداي اكسنت موديل 2019 سيارة الدفع الأمامي الاقتصادية فئة سيدان، الأولى ممشاها 77 ألف كيلومتر لونها أبيض مفحوصة، سعر السيارة 39 ألف و60 ريال كاش وهي متاحة بتقسيط شهري 954 ريال. الاكسنت الثانية ممشاها 79 ألف ريال لونها أزرق وفحصها ساري أيضاً، سعر السيارة 35 ألف و950 ريال كاش وهي متاحة بتقسيط شهري 878 ريال.

تقسيط سيارات مستعملة موديل 2020

ننتقل إلى موديلات 2020 المستعملة والمتاحة لدى معارض عبداللطيف جميل بتقسيط ميسر، حيث توفرت كيا بيجاس مستعملة 2020 فئة سيدان بتقسيط 736 ريال ونقداً بسعر 32 ألف و100 ريال، ممشى السيارة لا يتجاوز 58 ألف كيلومتر فقط ولونها الخارجي أبيض. متاح أيضاً من ضمن موديلات 2020 سيارة نيسان صني بقسط شهري يبلغ 981 ريال ونقداً بسعر 42 ألف و800 ريال، السيارة شبه جديدة لا يتجاوز خمسمائة كيلومتر فقط ولونها الخارجي رمادي. ولراغبي موديلات 2021 توفرت سيارة تويوتا افانزا بممشى قليل جداً لا يتجاوز 400 كيلومتر، السيارة لونها أبيض فئة فان بوكس ومتاحة بتقسيط شهري 1,342 ريال أو 63 ألف ريال نقداً.