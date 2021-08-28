أرخص أسعار السيارات الصينية في السعودية 2021

أرخص سيارات صينية في السعودية، انتشرت السيارات صينية المنشأ في الكثير من مناطق المملكة العربية السعودية واكتسبت شهرة كبيرة كونها تقدم بأسعار مناسبة للجميع مع تقديم السيارة بمزايا رائعة، لهذا يتجه الكثير من الأشخاص في السعودية إلى البحث عن السيارات الصينية للتعرف على أسعارها وميزاتها لامتلاك المناسب منها، تابعوا معنا لنعرفكم على سعر أرخص السيارات الصينية في السعودية.

أرخص سيارات صينية في السعودية

تقدم الكثير من الشركات الصينية المختصة بتصنيع السيارات أكثر من نوع من أنواع السيارات الصينية بجودة عالية ورائعة وبأسعار لا تقبل المنافسة وكل شركة تقوم بتحديد سعرها حسب جودة السيارة التي تقدمها، وإليكم أرخص السيارات الصينية في السعودية:

من أنواع السيارات المنافسة لرجال الأعمال. نوع السيارة سيارة صينية. قوة السيارة 160 جي تي. عزم الدوران للسيارة هو 220 نيوتن متر لمحرك سعته 2.4 لتر يعمل بعدد أربع أسطوانات. سعر سيارة جيلي إمجراند 2019 في السعودية هو 59000 ريال سعودي.

السيارة ضمن تشكيلة ماركيز الصينية.

محرك السيارة سعته 1.6 لتر مزود باسطوانات سعتها تصل حتى أربعة لتر، ويعمل بتشكيلة كبيرة وواسعة من الشرائح المدمجة.

ترتفع السيارة بمقدار للطول والعرض والارتفاع كالتالي 4.16 متر وكذلك 1.81 متر و 187 متر.

تعمل السيارة بعزم دوران يصل إلى 123 حصان وسعرتها القصوى تبلغ 180 كم/س.

سعر سيارة تشانجان 2019 في السعودية من 43500 ريال سعودي حتى 62000 ريال سعودي.

تلك السيارة بمثابة الشركة الأم لسيارات GIC Motors في قوانتشو الصينية.

من السيارات التي تختلف بمميزاتها مما يجعلها في شراكة قوية مع أشهر شركات السيارات مثل ميتسوبيشي وهوندا وهينو وتويوتا.

تم إطلاق العلامة المميزة للسيارة بممزياتها الرائعة بسعر يبدأ من 72500 ريال سعودي حتى 107000 ريال سعودي.

سيارة جيلي إمجراند GT 2019سيارة تشانجان CS35 2019سيارة GAC

وتعتبر تلك هي أشهر السيارات الصينية المقدمة بأرخص الأسعار في المملكة العربية السعودية والتي تتناسب مع الكثير من الفئات في السعودية، وهناك بعض الشركات التي تقدمها بعروض تقسيط رائعة لمن يجدون صعوبة في سداد المبلغ بأكمله.