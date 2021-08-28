سيارات نظيفة موديل 2018 للتنازل بدون مقابل تقسيط أو دفع نقدي، ونبدأ تغطيتنا لهذا اليوم مع سيارة هيونداي سوناتا موديل 2018 بلون فضي للتنازل عبر البنك الأهلي، شرط ألا يقل الراتب بالنسبة للمقيم عن عشرة آلاف ريال وللسعودي ثمانية آلاف سواء كانت جهة العمل حكومية أو قطاع خاص، عداد السيارة مسجل 67 ألف كيلومتر والقير أوتوماتيكي والبودي وكالة لا يوجد بها أي رش مع حماية وعازل شفاف، إضافة إلى 3 طبقات نانو سيراميك وجنوط فئة الفل الكامل من سوناتا. السيارة متاحة بقسط شهري قيمته 1326 ريال والمتبقي أقساط سنة و8 شهور وتبلغ 20 قسط، وذلك مع وجود دفعة أخيرة تبلغ 23 ألف ريال.

سيارات نظيفة موديل 2018 للتنازل بدون مقابل

متاح للتنازل بدون مقابل الفئة المطورة من شفروليه تاهو فئة LT موديل 2018 بدون دبل، السيارة لونها رصاصي أسمنتي مع مقاعد جلد منجدة وعدادها مسجل ممشى 122 ألف كيلو متر. السيارة بمحرك اقتصادي 4 سلندر وقير أوتوماتيكي وتتميز بجنوط مقاس 20 انش وتحكم كهربائي في المقاعد والشنطة، بالاضافة إلى فرملة أوتوماتيكية hold auto، شاشة، تنبيه تصادم، إمكانية تحديد مسار تشغيل وغيرها من المواصفات الممتازة. السيارة متاحة بقسط شهري قيمته 2686 ريال على البنك الأهلي، تم دفع دفعة أولى تبلغ 8500 ريال بالاضافة إلى 39 قسط والمتبقي أقساط سنة و9 شهور وتبلغ 21 قسط، وذلك مع وجود دفعة أخيرة تبلغ 56630 ألف ريال.

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة كيا اوبتيما موديل 2018 عبر شركة اليسر للتمويل، السيارة لونها أبيض بمحرك 4 سلندر نظيف للغاية وصرفية وقود ممتازة وبودي سليم، عدادها مسجل ممشى 190 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك وتتميز بحساسات أمامية وخلفية وإضاءات ليد.السيارة متاحة بقسط شهري قيمته 1437 ريال على شركة اليسر، السيارة متاحة بدون دفعة أخيرة حيث تم دفع دفعة أولى تبلغ 5000 ريال بالاضافة إلى 41 قسط والمتبقي 19 قسط.

سيارات حديثة للتنازل تقسيط

تتوفر للتنازل بدون مقابل عبر البنك الأهلي سيارة كيا كادينزا موديل 2018، السيارة وكالة لونها أبيض لؤلؤي بماكينة قوية 6 سلندر وقير أوتوماتيكي. عداد السيارة مسجل ممشى 231 ألف كيلو متر وتتميز بكاميرا وحساسات خلفية وإضاءات ليد نهارية. التحكم بالزجاج والمرايات كهربائي بالكامل مع وجود مكيف منفصل وفتحات تكييف خلفية، تتميز كادينزا أيضاً بوجود نظام الثبات الإلكتروني وفرامل ABS وحساس كفرات. السيارة متاحة بقسط شهري قيمته 3070 ريال على البنك الأهلي، تم دفع دفعة أولى تبلغ 5000 ريال بالاضافة إلى 20 قسط والمتبقي 20 قسط، وذلك مع وجود دفعة أخيرة تبلغ 25 ألف ريال، كما يمكنك دفع 55750 ريال سداد مبكر والحصول على السيارة مباشرة.