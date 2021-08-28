كم سعر هيونداي كونا 2021 في السعودية تعتبر من الأمور التي تشغل بال عشاق سيارة هيونداي التي تم طرحها بموديل جديد في أسواق المملكة العربية السعودية، والتي شهدت الإقبال الشديد منذ الإعلان عن طرحها في الأسواق، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على سعرها في السعودية.

سيارة هيونداي كونا 2021 في السعودية

أطلقت شركة هيونداي السيارة الجديدة التي تحمل الكثير من المميزات لهذا العام بالتصميم الجديد والأداء القوي.

حيث إن مظهرها الخارجي سواء من الداخل أو الخارج تم علاجه لتكون أكثر تميزًا وخدمة للسائقين.

بالإضافة إلى التصميم المميز للعجلات مع وجود العناصر الفعالة الإضاءة الخارجية فتلاشى في هذا الإصدار جميع العيوب في السيارات القديمة.

كم سعر هيونداي كونا 2021 في السعودية

تعد من السيارات التي طرحت في أسواق المملكة، ويبدأ سعرها من 76.890 ريال سعودي، وتعد من أقوى السيارات التي تمكنت من منافسة السيارات المنافسة لها في الأسواق.

والتي تباع بأسعار أغلى من هذه السيارة، وسوف نتعرف على أسعار هذه السيارة بكافة الموديلات في المملكة العربية السعودية كالآتي:

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Premium Sunroof بسعر 95,700 ريال .

سيارة هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Premium بسعر 90,090 ريال.

هيونداي كونا 2021 1.6L T-GDI GLS Premium Sunroof AWD بسعر 86,000 ريال.

سيارة هيونداي كونا 2021 1.6L T-GDI GLS Premium AWD بسعر 85,000 ريال.

هيونداي كونا 2021 2.0L GLS Comfort بسعر 84,590 ريال.

سيارة هيونـداي كونا 2021 2.0L GLS Comfort Lime Pack بسعر 84,590 ريال.

2021 2.0L GLS Comfort Red Pack بسعر 84,590 ريال.

سيارة هيـونداي كونا 2021 2.0L GLS Smart بسعر 76,890 ريال.

تحتوي السيارة على نظام الكبح الألي .

. تقدم إلى السائق التحذير من مغادرة المسار.

يتواجد بها المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية.

لا يحتاج نظام التشغيل إلى المفتاح.

تساعد السائق على أن يحافظ على مسارة على الطريق.

تراقب بشكل جيد انتباه السائق خلال عملية القيادة.

تحتوي على الكاميرات التي تراقب الرجوع إلى الخلف.

انظمة الأمان والسلامة في سيارة كونا 2021

في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على كم سعر هـيونداي كونا 2021 في السعودية وأهم المزايا التي تتواجد في السيارة، بالإضافة إلى أنظمة الأمان التي توفرها إلى السائق.