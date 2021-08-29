اليابانى العملاق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر اقل من 600 ريال سعودى لمدة 60 شهر

اليابانى العملاق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر ، الجميع بدأ بالبحث عن عروض شركة تويوتا لاند كروزر منذ أن أعلنت عنها خلال الأيام الماضية، هي أحد شركات التي تقوم بتصنيع السيارات بالأحجام و الماركات المتعددة، وفي بعض الأحيان تقوم بعمل عروض وتخفيضات على موديلات السيارات، وسوف نتحدث عن عروض تويوتا لاند كروزر، فابقوا معنا. اليابانى العملاق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر تويوتا لاند كروزر هي إحدى ماركات سيارات تويوتا، وتتوافر بأنواع متعددة، وسوف نتناول كل نوع منها بالتفصيل:

هي إحدى ماركات سيارات تويوتا، وتتوافر بأنواع متعددة، وسوف نتناول كل نوع منها بالتفصيل: تويوتا لاند كروزر صالون GRX L2 2022 السعر اليابانى العملاق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزرالسعر تتوافر هذه السيارة ب 228.300 ريال سعودي. المواصفات المواصفات هذه السيارة تتواجد بمواصفات رائعة ومنها: الاستهلاك للوقود: 9.45 كيلو متر / لتر.

سعة المحرك: 3.5 لتر.

نظام دفع العجلات: دفع خلفي.

عدد الأحصنة: 409 حصان.

الوسائد الهوائية: تحتوي على 8 وسادة هوائية.

عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

أنواع الحساسات: أمامية وخلفية.

نظام التشغيل: نظام أتوماتيك متوفر ب 10 سرعات مختلفة.

نوع الوقود المحرك: بنزين.

نوع السيارة: سيارة رياضية. مميزاتها هذه السيارة تدعم بلوتوث يو إس بي وواي فاي ومشغل أسطوانات وبالإضافة إلى ذلك تشغيل كارت ذاكرة وأبل بلاي كار، ويوجد بها أيضًا مدخل aux، كما تحتوي على نظام أمان بالكامل و6 مكبرات للصوت، وتتضمن ثلاث صفوف للجلوس.

تعمل بنظام الريموت كنترول، وأبوابها ذات نظام قفل ألي، وتتضمن مرايا على الجوانب ومكيف، وبالإضافة إلى ذلك نوافذ كهربائية.

هذه السيارة يوجد بداخلها ثلاجة صغيرة، وفتحة في السقف وبالإضافة إلى ذلك شاشة ترفيه.

تحتوي على برنامج حماية من السرقة، فرامل مانعه للانزلاق وكذلك للانغلاق. نظام التقسيط مميزاتهانظام التقسيط يتم التقسيط على 60 شهر، وبدون أي مقدم، وقسط كل شهر يكون 4.329 ريال سعودي. تويوتا لاند كروزر صالون GRX L3 202 السعر السعر تتواجد هذه السيارة بسعر 245.300 ريال سعودي. المواصفات الخاصة بالسيارة: الاستهلاك للوقود: 9.45 كيلو متر / لتر.

سعة المحرك: 3.5 لتر.

نظام دفع العجلات: دفع كلي.

عدد الأحصنة: 409 حصان.

الوسائد الهوائية: تحتوي على 8 وسادة هوائية.

عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

أنواع الحساسات: أمامية وخلفية.

نظام التشغيل: نظام أتوماتيك متوفر ب 10 سرعات مختلفة.

نوع الوقود المحرك: بنزين.

نوع السيارة: سيارة رياضية. نظام التقسيط المواصفات الخاصة بالسيارة:نظام التقسيط يتم تقسيط هذه السيارة على 60 شهر ولا يوجد مقدم، القسط الشهري 4.8222 ريال سعودي. الوسوم

اليابانى العملاق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر ، الجميع بدأ بالبحث عن عروض شركة تويوتا لاند كروزر منذ أن أعلنت عنها خلال الأيام الماضية، هي أحد شركات التي تقوم بتصنيع السيارات بالأحجام و الماركات المتعددة، وفي بعض الأحيان تقوم بعمل عروض وتخفيضات على موديلات السيارات، وسوف نتحدث عن عروض تويوتا لاند كروزر، فابقوا معنا. اليابانى العملاق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر تويوتا لاند كروزر هي إحدى ماركات سيارات تويوتا، وتتوافر بأنواع متعددة، وسوف نتناول كل نوع منها بالتفصيل:

هي إحدى ماركات سيارات تويوتا، وتتوافر بأنواع متعددة، وسوف نتناول كل نوع منها بالتفصيل: تويوتا لاند كروزر صالون GRX L2 2022 السعر اليابانى العملاق عروض تقسيط تويوتا لاند كروزرالسعر تتوافر هذه السيارة ب 228.300 ريال سعودي. المواصفات المواصفات هذه السيارة تتواجد بمواصفات رائعة ومنها: الاستهلاك للوقود: 9.45 كيلو متر / لتر.

سعة المحرك: 3.5 لتر.

نظام دفع العجلات: دفع خلفي.

عدد الأحصنة: 409 حصان.

الوسائد الهوائية: تحتوي على 8 وسادة هوائية.

عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

أنواع الحساسات: أمامية وخلفية.

نظام التشغيل: نظام أتوماتيك متوفر ب 10 سرعات مختلفة.

نوع الوقود المحرك: بنزين.

نوع السيارة: سيارة رياضية. مميزاتها هذه السيارة تدعم بلوتوث يو إس بي وواي فاي ومشغل أسطوانات وبالإضافة إلى ذلك تشغيل كارت ذاكرة وأبل بلاي كار، ويوجد بها أيضًا مدخل aux، كما تحتوي على نظام أمان بالكامل و6 مكبرات للصوت، وتتضمن ثلاث صفوف للجلوس.

تعمل بنظام الريموت كنترول، وأبوابها ذات نظام قفل ألي، وتتضمن مرايا على الجوانب ومكيف، وبالإضافة إلى ذلك نوافذ كهربائية.

هذه السيارة يوجد بداخلها ثلاجة صغيرة، وفتحة في السقف وبالإضافة إلى ذلك شاشة ترفيه.

تحتوي على برنامج حماية من السرقة، فرامل مانعه للانزلاق وكذلك للانغلاق. نظام التقسيط مميزاتهانظام التقسيط يتم التقسيط على 60 شهر، وبدون أي مقدم، وقسط كل شهر يكون 4.329 ريال سعودي. تويوتا لاند كروزر صالون GRX L3 202 السعر السعر تتواجد هذه السيارة بسعر 245.300 ريال سعودي. المواصفات الخاصة بالسيارة: الاستهلاك للوقود: 9.45 كيلو متر / لتر.

سعة المحرك: 3.5 لتر.

نظام دفع العجلات: دفع كلي.

عدد الأحصنة: 409 حصان.

الوسائد الهوائية: تحتوي على 8 وسادة هوائية.

عدد الأسطوانات: 6 أسطوانات.

أنواع الحساسات: أمامية وخلفية.

نظام التشغيل: نظام أتوماتيك متوفر ب 10 سرعات مختلفة.

نوع الوقود المحرك: بنزين.

نوع السيارة: سيارة رياضية. نظام التقسيط المواصفات الخاصة بالسيارة:نظام التقسيط يتم تقسيط هذه السيارة على 60 شهر ولا يوجد مقدم، القسط الشهري 4.8222 ريال سعودي.

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