العرض الجبار عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم 2022 وبالتقسيط لمدة 5 سنوات

عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم، هذه السيارة الخاصة موجودة في معظم الدول الآسيوية مثل المملكة العربية السعودية والصين وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة، حيث يتم بيع الجيل الثالث الحالي من V7 Alsvin والذي يعتبر المظهر الأكثر روعة بين جميع الأجيال والتصميمات السابقة. عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم بسبب مميزات السيارة تسارع الكثير للحصول عليها منهم من لديه إمكانية الدفع فوري ومنهم من يريد التقسيط لذلك تم تقديم عروض على السيارة لشرائها بالتقسيط ومن مميزات التقسيط: تتعد أنظمة التقسيط وللعميل أن يختار ما يناسبه.

يمكن تقسيط سيارة شانجان Alsvin على 5 سنوات وهي فترة مريحة لتسهيل امتلاك السيارة.

وهي فترة مريحة لتسهيل امتلاك السيارة. القسط الشهري يشمل الضريبة المضافة والزيادة السنوية.

إذا تم اختيار مدة السداد على 5 سنوات فالمبلغ المطلوب سدادة شهريًا هو 1000 ريال سعودي.

فترة السداد تتناسب طرديًا مع المبلغ المدفوع، أي إذا قلت فترة السداد قل سعر السيارة بالتقسيط. مواصفات تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2022 تقوم على محرك قوي يصل إلى 105 حصان وبه العديد من الصمامات وهو ذات سعة 1.5.

عزم الدوران لديها قد يصل إلى 145 نيوتن.

من السيارات الموفرة للوقود بشكل كبير.

قد تستهلك 17 لتر وقود فقط. مميزات السيارة موديل 2022 مقود إلكتروني.

أدوات التحكم في الصوت المُثبَّتة بالمقود.

التحكم في السرعة.

مسند ذراع مركزي أمامي.

رسم خرائط الجوال.

مكبرات الصوت.

مصابيح القراءة الأمامية.

نوافذ كهربائية.

مكيف هواء يدوي.

مصدر طاقة 12 فولت.

قائمة جيدة من ميزات السلامة تجعلها آمنة مع تجربة قيادة ممتعة.

وسائد هوائية مزدوجة في الأمام للركاب والسائقين قياسية في جميع الطرازات.

نظام مراقبة ضغط الإطارات والهواء، والتحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام المساعدة على التلال قياسية أيضًا.

مستشعرات وقوف سيارة شانجان Alsvin الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية قياسية في الزخارف الأعلى فقط. مواصفات تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2022مميزات السيارة موديل 2022 أسعار تقسيط سيارة شانجان Alsvin أسعار تقسيط سيارة شانجان Alsvin وتأتي أسعار سيارة شانجان Alsvin للفئات الثلاث كما يلي: والفئة الأولى 169 ألف.

كما أن الفئة الثانية 189 ألف.

الفئة الثالثة 205 ألف. وهكذا نكون قد تعرفنا على العروض الخاصة ب تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم وبالتقسيط لمدة 5 سنوات وكذلك الأسعار الخاصة بالسيارة للفئات الثلاث الوسوم

عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم، هذه السيارة الخاصة موجودة في معظم الدول الآسيوية مثل المملكة العربية السعودية والصين وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة، حيث يتم بيع الجيل الثالث الحالي من V7 Alsvin والذي يعتبر المظهر الأكثر روعة بين جميع الأجيال والتصميمات السابقة. عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم بسبب مميزات السيارة تسارع الكثير للحصول عليها منهم من لديه إمكانية الدفع فوري ومنهم من يريد التقسيط لذلك تم تقديم عروض على السيارة لشرائها بالتقسيط ومن مميزات التقسيط: تتعد أنظمة التقسيط وللعميل أن يختار ما يناسبه.

يمكن تقسيط سيارة شانجان Alsvin على 5 سنوات وهي فترة مريحة لتسهيل امتلاك السيارة.

وهي فترة مريحة لتسهيل امتلاك السيارة. القسط الشهري يشمل الضريبة المضافة والزيادة السنوية.

إذا تم اختيار مدة السداد على 5 سنوات فالمبلغ المطلوب سدادة شهريًا هو 1000 ريال سعودي.

فترة السداد تتناسب طرديًا مع المبلغ المدفوع، أي إذا قلت فترة السداد قل سعر السيارة بالتقسيط. مواصفات تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2022 تقوم على محرك قوي يصل إلى 105 حصان وبه العديد من الصمامات وهو ذات سعة 1.5.

عزم الدوران لديها قد يصل إلى 145 نيوتن.

من السيارات الموفرة للوقود بشكل كبير.

قد تستهلك 17 لتر وقود فقط. مميزات السيارة موديل 2022 مقود إلكتروني.

أدوات التحكم في الصوت المُثبَّتة بالمقود.

التحكم في السرعة.

مسند ذراع مركزي أمامي.

رسم خرائط الجوال.

مكبرات الصوت.

مصابيح القراءة الأمامية.

نوافذ كهربائية.

مكيف هواء يدوي.

مصدر طاقة 12 فولت.

قائمة جيدة من ميزات السلامة تجعلها آمنة مع تجربة قيادة ممتعة.

وسائد هوائية مزدوجة في الأمام للركاب والسائقين قياسية في جميع الطرازات.

نظام مراقبة ضغط الإطارات والهواء، والتحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام المساعدة على التلال قياسية أيضًا.

مستشعرات وقوف سيارة شانجان Alsvin الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية قياسية في الزخارف الأعلى فقط. مواصفات تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2022مميزات السيارة موديل 2022 أسعار تقسيط سيارة شانجان Alsvin أسعار تقسيط سيارة شانجان Alsvin وتأتي أسعار سيارة شانجان Alsvin للفئات الثلاث كما يلي: والفئة الأولى 169 ألف.

كما أن الفئة الثانية 189 ألف.

الفئة الثالثة 205 ألف. وهكذا نكون قد تعرفنا على العروض الخاصة ب تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم وبالتقسيط لمدة 5 سنوات وكذلك الأسعار الخاصة بالسيارة للفئات الثلاث

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