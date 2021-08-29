العرض الخبار عروض تقسيط سيارة فورتشنر 600 ريال من عبد اللطيف جميل على  60 شهر

عروض تقسيط سيارة فورتشنر 600 ريال من عبد اللطيف، يرغب الكثير في التعرف على العروض المقدمة على سيارات ماركة تويوتا وخاصة سيارة فورتشنر، وتعمل البنوك والشركات بتقديم تخفيضات إلى كل من يرغب في شرائها.عروض تقسيط سيارة فورتشنر 600 ريال من عبد اللطيف
- يبحث الكثير عن التخفيضات والعروض المقدمة من البنوك والشركات على السيارات وخاصة سيارة فورتشنر وتحقيق
- حلم كل من يرغب في امتلاك السيارة مع الالتزام بالشروط التي تضعها الشركة والالتزام بالدفعة الأولى من الدفع.
- ومن أفضل الشركات التي تقوم بتمويل هذه العروض شركة عبد اللطيف جميل والتي تمنح الكثير من العروض والحلول
- التي تناسب جميع العملاء من أجل امتلاكهم هذه سيارة فورتشنر 2022 إبتداء من قسط قيمته 600 ريال سعودي ويتم تقسيط المبلغ بالكامل على 60 شهر.
- عند البحث عن سعر سيارة فورتشنر2022 نجد أن سعرها وصل إلى 111.300 ريال سعودي وتم تقديم عرض من قبل
- شركة عبد اللطيف جميل لكي تساعد الكثير في امتلاك السيارة وقيادتها حيثُ منح فرصة امتلاك السيارة مع تقسيط ثمنها على 60 شهر.
- تبلغ قيمة القسط الشهري لسيارة فورتشنر 2022 600 ريال مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الأرباح يصل إلى 40% وبهذا يكون القسط الأخير من ثمن السيارة 50.276 ريال وقيمة الضرائب 502 ريال ما يعادل 15% من المبلغ.
- تتميز السيارة بتصميم من الخارج رائع ومميز عن باقي السيارات.
- تتسع السيارة من الداخل وهي مريحة جدًا ومناسبة لجميع العائلات.
- تحتوي سيارة فورتشنر 2022 على عدد من أماكن التخزين ووضع الشنط وتتميز أيضًا بأن خزان الوقود بها كبير جدًا.
- تحتوي السيارة على مكيف قوي جدًا يملأ السيارة من الداخل من الأمام ومن الخلف دون أن يؤثر على محرك السيارة نهائيًا.
- تستطيع السيارة مواجهة الطرق الوعرة فهي تتميز بارتفاعها المناسب عن الأرض.
- تستطيع السيارة أن تصل لسرعة 200 كيلومتر في الساعة.
- بالرغم من كثرة مزايا السيارة إلا أن لا شيء يخلو من العيب ومن أهم عيوب السيارة:
- لا تستطيع سيارات الدفع الرباعي تقديم كفاءة جيدة عند استهلاك الوقود ولكن فورتشنر ضعيفة في ذلك.
- لا تحتوي على بعض الخصائص التي توجد في سيارات تويوتا الأخرى مثل فتحة السقف غير متوفرة بها.
- من ضمن الصف الثالث حيثُ تحتوي على مساحات صغيرة للأرجل بها والأشخاص البالغين لا يستطيعون الجلوس في
- المقاعد الخلفية بشكل مريح.
- مع ارتفاع السيارة الملحوظ بها نلاحظ عدم ثباتها بشكل مناسب على الأرض وخاصة عند زيادة السرعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الخبار عروض تقسيط سيارة فورتشنر 600 ريال من عبد اللطيف جميل على 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.