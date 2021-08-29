انخفاض كبير في سعر كيا كادينزا 2021 ذات المحرك الأقوى بنسبة تتجاوز 16%، تخفيض جديد على واحدة من أفضل سيارات شركة كيا وهي كادينزا المعروفة بالطائرة الأرضية. تُعتبر كيا كادينزا السياحية سيارة السيدان الأكبر حجماً من شركة كيا، وهي تعد أحد سيارات الدفع الأمامي والتي تنافس هيونداي أزيرا، تويوتا أفالون، نيسان ماكسيما، فورد تورس وشيفروليه أمبالا. سيارة فخمة وعملية تستوعب خمس ركاب وحصلت على فيس لفت في الدفعة الثانية من 2020. ولكننا اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن مواصفات الموديل الجديد من كيا كادينزا، كما سوف نكشف لك عن عرض تخفيض مذهل بنسبة 16% على كادينزا 2021 فئة ستاندر.

سعر ومواصفات كيا كادينزا 2021

يتميز الموديل الجديد من كادينزا بمُحرك ضخم 3500 سي سي وهو مُحرك فريد في الأسواق السعودية، يحتوي على 6 أسطوانات بحيث يمنحك قوة 293 حصان، أما بالنسبة للقير فهو أوتوماتيك بثمانية سرعات تبترونيك ونظام الدفع أمامي. وانخفض سعر سيارة كيا كادينزا 2021 فئة ستاندر، وذلك ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بمناسبة بداية عروض نهاية العام، حيث أصبحت تتوفر الآن بسعر 106 ألف و 950 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 126 ألف و 555 ريال بتخفيض يصل إلى 16%.

تغييرات جذرية حصلت عليها كيا كادينزا في موديل عام 2021، حيث تتميز بشبك ضخم من الكروم وإنارات LED نهارية بالإضافة إلى نور عالي ومنخفض LED، إشارات هالوجينية مع تطعيمات كروم في زوايا الإشارات. إطارات للنوافذ ومقابض للأبواب من الكروم والجنوط مُعدلة بمقاس 18 إنش، مع أزياق كروم مميزة على الجهة السفلية من جوانب السيارة، يوجد إشارات على المرأة الجانبية وتحكم كهربائي في الزجاج والمرايات التي تأتي بخاصية الطي، كما تتميز كادينزا 2021 بإضاءة خلفية LED بالكامل بالاضافة إلى أربعة حساسات خلفية وفتحتان للشكمان.

كادينزا 2021 فئة ستاندر

تتميز كيا كادينزا بداخلية جلد باللون البيج مع جلد على الأبواب من الداخل وفورميك التخشيب أمامية وخلفية وعلى التابلون، التحكم في كرسي السائق والراكب كهربائي ومفاتيح السيارة ريموت مع إمكانية تشغيل البصمة. شاشة داخلية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع وجود كاميرا خلفية وإير باجات جانبية، يوجد مسند وسطي في الخلف به حاملات أكواب وعدد 2 منافذ USB، بالإضافة إلى مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب وفتحات تكييف خلفية. زجاج كهربائي بالكامل ومقود مكسي بالجلد للتحكم في النظام الصوتي والبلوتوث وعداد الرحلات، إلى جانب شاشة باللغة العربية في كيا كادينزا 2021.