بنتلي تعلن عن تحديثات جديدة على Continental GT Speed

أعلنت شركة بنتلي عند تحديثات في سيارة Continental GT Speed بطرازيها Coupe وConvertible وهما من السيارات الفاخرة، وشملت التحديثات الجديدة إضافة أربع تقنيات بارزة للشاسيه لتمنح Continental GT Speed درجات خاصة وأعلى من الرشاقة والأداء وجودة الركوب.

وتلعب مجموعة من التقنيات مثل ميّزة الركوب الديناميكي والتعليق الهوائي الفعّال ثلاثي الحجيرات مع التخميد المتكيّف دورا أساسيا في موازَنة السيارة، أما خصائص المكابح الاختيارية من سيراميك الكربون، التي تم تطويرها حديثا، والتحكّم الإلكتروني المتغيّر بالثبات، والتوجيه بجميع العجلات، والترس التفاضلي الإلكتروني محدود الانزلاق فتعزّز من مستويات الرشاقة والأداء أكثر.

نظام المكابح الجديد من سيراميك الكربون

وتجمع Continental GT Speed أنظمة جديدة، منها نظام المكابح الجديد من سيراميك الكربون عبر أقراص أمامية قطرها 440 ملم تجتمع مع عشرة مكابس أمامية جديدة، وهي بالتالي ليست المكابح الأضخم على الإطلاق، التي يتم تركيبها في سيارة بنتلي فحسب، بل أيضا المكابح الأضخم في أي سيارة موجودة بالعالم.

نظام التحكّم الإلكتروني بالثبات

أيضا أضيف للسيارة نظام التحكّم الإلكتروني بالثبات، الأمر الذي يسمح للسائق بالاستمتاع بمستوى أعلى من الحرية قبل تدخّل أنظمة السلامة لتصحيح أي عيوب.

ميّزة التوجيه الإلكتروني بجميع العجلات

وتعمل ميّزة التوجيه الإلكتروني بجميع العجلات الجديدة على تعزيز الطبيعة الديناميكية لسيارة Speed في كل وضعيات القيادة، وهي تظهر بشكل أوضح في الوضعية الرياضية، وعند السير بسرعات منخفضة إلى متوسّطة، يتم توجيه العجلات الخلفية بنمط معاكس للعجلات الأمامية للمساعدة في التبديل السريع للاتجاهات، مما يزيد بشكل ملحوظ الشعور بالرشاقة والخفّة، وهو ما يمنح السائق إحساسا أكثر بالثقة. أما عند السير بسرعات عالية، فيتم توجيه العجلات الخلفية بالنمط ذاته للأمامية بهدف تحسين الثبات.

ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق

وللمرّة الأولى في سيارة بنتلي يحظى الجيل الأحدث من Continental GT Speed بترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق، تم تطويره بالتوازي مع أنظمة التحكّم بالجر والشاسيه الفعّال، وهو ما يمنح مستويات زائدة من القدرات الجانبية ويحسّن الثبات الطولي ويوفر جرا أفضل في ظروف الطرق الصعبة