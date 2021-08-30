ارخص سيارة يابانية واقوى عرض تقسيط سوزوكي ديزاير الحديثة بدون مقدم واقل قسط فالمملكة

ارخص سيارة يابانية واقوى عرض تقسيط ، تتعدد أنواع الشركات المصنعة للسيارات ومنها شركة سوزوكي، ويوجد منها عروض خاصة ومغرية على سيارات سوزوكى في نفس الوقت ويمكن شراؤها بالتقسيط، وسوف نتعرف على تقسيط سوزوكى ديزاير، فتابعونا. ارخص سيارة يابانية واقوى عرض تقسيط ارخص سيارة يابانية واقوى عرض تقسيط قامت شركة سوزوكي بعمل عروض تقسيط جبارة على بعض معظم أنواع السيارات التي تقوم بإنتاجها ومتوفرة لديهم فقط، وهي: سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الأولى GL مانيوال سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الأولىمانيوال هذه إحدى سيارات شركة سوزوكي للسيارات وتتوفر بالمواصفات الأتية: سعة المحرك:1200 سي سي.

قوة المحرك:85 حصان.

عداد السرعة: من 0: 100 كم.

نوع الهيكل: سيدان.

موديل السيارة: 2021

الألوان المتاحة: احمر، ابيض، ازرق، رمادي، بني، فضي.

عدد أماكن الجلوس: 5 أماكن.

بلد المنشأ: اليابان.

السلندرات: 4 سلندر.

الصبابات: 16 صباب.

نظام التشغيل: يدوي.

استهلاك الوقود: 5.5 لتر

خزان الوقود: 73 لتر.

نظام الدفع: دفع أمامي.

الوسائد الهوائية: 2 وسادة. مميزاتها يوجد بها جهاز إنذار، تتضمن قفل للأبواب، ونظام حماية من السرقة، وتعمل بنظام الريموت كنترول عن بُعد.

بها حزام أمامي في الخلف، والأمام أيضًا، حساسات خلفية، ووسائد للرأس.

تتضمن فتحة سقف عادية، مكيف هواء، ومرايات بها إشارة، وتدعم البلوتوث ويو إس بي. السعر مميزاتهاالسعر هذه السيارة يبلغ سعرها 171.900 جنيه مصري. نظام التقسيط نظام التقسيط القسط يكون كل شهر بمبلغ 4.298 جنيه مصري ولمدة 40 شهر. سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الثانية GLمونيال سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الثانيةمونيال هذه السيارة نوع أخر من سوزوكي، وتوجد بها مواصفات رائعة، تتمثل فيما يلي: سعة المحرك:1200 سي سي.

قوة المحرك:85 حصان.

عداد السرعة: من 0: 100 كم.

نوع الهيكل: سيدان.

موديل السيارة: 2021

الألوان المتاحة: احمر، ابيض، ازرق، رمادي، بني، فضي.

عدد أماكن الجلوس: 5 أماكن.

بلد المنشأ: اليابان.

السلندرات: 4 سلندر.

الصبابات: 16 صباب.

نظام التشغيل: نظام أتوماتيك.

استهلاك الوقود: 5.5 لتر

خزان الوقود: 37 لتر.

نظام الدفع: دفع خلفي.

الوسائد الهوائية: 2 وسادة. مميزاتها مميزاتها يوجد بها حامل أكواب أمامي وخلفي، ودرج أمامي للتخزين، وتعمل بنظام الريموت كنترول، وذات قفل آلي للأبواب. السعر السعر عرضت شركة تويوتا هذه السيارة للبيع بسعر 206.500 جنيه مصري. نظام التقسيط نظام التقسيط يتم التقسيط على 40 شهر، وكل شهر 5.163 جنيه مصري. وهكذا نكون قد عرضنا لكم كل ما يتعلق تقسيط سوزوكى ديزاير الشهيرة التي أحدث ضجة كبيرة منذ ظهورها. الوسوم

ارخص سيارة يابانية واقوى عرض تقسيط ، تتعدد أنواع الشركات المصنعة للسيارات ومنها شركة سوزوكي، ويوجد منها عروض خاصة ومغرية على سيارات سوزوكى في نفس الوقت ويمكن شراؤها بالتقسيط، وسوف نتعرف على تقسيط سوزوكى ديزاير، فتابعونا. ارخص سيارة يابانية واقوى عرض تقسيط ارخص سيارة يابانية واقوى عرض تقسيط قامت شركة سوزوكي بعمل عروض تقسيط جبارة على بعض معظم أنواع السيارات التي تقوم بإنتاجها ومتوفرة لديهم فقط، وهي: سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الأولى GL مانيوال سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الأولىمانيوال هذه إحدى سيارات شركة سوزوكي للسيارات وتتوفر بالمواصفات الأتية: سعة المحرك:1200 سي سي.

قوة المحرك:85 حصان.

عداد السرعة: من 0: 100 كم.

نوع الهيكل: سيدان.

موديل السيارة: 2021

الألوان المتاحة: احمر، ابيض، ازرق، رمادي، بني، فضي.

عدد أماكن الجلوس: 5 أماكن.

بلد المنشأ: اليابان.

السلندرات: 4 سلندر.

الصبابات: 16 صباب.

نظام التشغيل: يدوي.

استهلاك الوقود: 5.5 لتر

خزان الوقود: 73 لتر.

نظام الدفع: دفع أمامي.

الوسائد الهوائية: 2 وسادة. مميزاتها يوجد بها جهاز إنذار، تتضمن قفل للأبواب، ونظام حماية من السرقة، وتعمل بنظام الريموت كنترول عن بُعد.

بها حزام أمامي في الخلف، والأمام أيضًا، حساسات خلفية، ووسائد للرأس.

تتضمن فتحة سقف عادية، مكيف هواء، ومرايات بها إشارة، وتدعم البلوتوث ويو إس بي. السعر مميزاتهاالسعر هذه السيارة يبلغ سعرها 171.900 جنيه مصري. نظام التقسيط نظام التقسيط القسط يكون كل شهر بمبلغ 4.298 جنيه مصري ولمدة 40 شهر. سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الثانية GLمونيال سوزوكي سويفت ديزاير 2021 الفئة الثانيةمونيال هذه السيارة نوع أخر من سوزوكي، وتوجد بها مواصفات رائعة، تتمثل فيما يلي: سعة المحرك:1200 سي سي.

قوة المحرك:85 حصان.

عداد السرعة: من 0: 100 كم.

نوع الهيكل: سيدان.

موديل السيارة: 2021

الألوان المتاحة: احمر، ابيض، ازرق، رمادي، بني، فضي.

عدد أماكن الجلوس: 5 أماكن.

بلد المنشأ: اليابان.

السلندرات: 4 سلندر.

الصبابات: 16 صباب.

نظام التشغيل: نظام أتوماتيك.

استهلاك الوقود: 5.5 لتر

خزان الوقود: 37 لتر.

نظام الدفع: دفع خلفي.

الوسائد الهوائية: 2 وسادة. مميزاتها مميزاتها يوجد بها حامل أكواب أمامي وخلفي، ودرج أمامي للتخزين، وتعمل بنظام الريموت كنترول، وذات قفل آلي للأبواب. السعر السعر عرضت شركة تويوتا هذه السيارة للبيع بسعر 206.500 جنيه مصري. نظام التقسيط نظام التقسيط يتم التقسيط على 40 شهر، وكل شهر 5.163 جنيه مصري. وهكذا نكون قد عرضنا لكم كل ما يتعلق تقسيط سوزوكى ديزاير الشهيرة التي أحدث ضجة كبيرة منذ ظهورها.

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