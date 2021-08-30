“العرض الياباني الجبار” عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 على800 ريال سعودي لمدة 60 شهر

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية للبحث عن أفضل أنواع السيارات سواء بالدفع نقدًا أو بالتقسيط وتُعد شركة تويوتا من أكثر الشركات التي تصدر السيارات والتي يتسلمها العملاء والكثير ينتظر إصدار سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بطريقة تقسيط تناسب الجميع وبأقل قيمة القسط وإليكم أفضل العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل للحصول على السيارة فتابعوا معنا. عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تقسيط لاندكروزر 2022 تُقدم شركة عبد اللطيف جميل أفضل العروض لعملائها للحصول على سيارة لاندكروزر من خلال طريقة تقسيط تناسب أي شخص يريد امتلاك السيارة ومن شروط تقسيط السيارة في الشركة: يتم سداد القسط على خمس سنوات وتقدر قيمة القسط 800 ريال سعودي يتم دفعهم شهريًا.

قيمة الدفعة الأولى من القسط هي 190.084 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأخيرة من سداد السيارة هي 105.018 ريال حيث تصل الفائدة عليها إلى 50%.

تبلغ قيمة الضريبة المضافة حوالي 42.230 ريال ما يعادل 15% من إجمالي سعر السيارة.

سعر السيارة الأصلي في الأسواق 228.300 ريال وسعر السيارة بعد إضافة القيمة المضافة يصل إلى 356.372 ريال. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تحتوي السيارة على الكثير من المميزات التي تجعلها السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة وهي: تعمل السيارة بقوة 385 نيوتن كما أنها تحتوي على ثمان مقاعد مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات.

تتميز السيارة بوجود نظام دفع رباعي يتميز بالخفة والثقل.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان مثل وجود الوسائد الهوائية التي تخرج أوتوماتيكيا و تمتلئ بالهواء عند التعرض لأي حادث.

تحتوي السيارة على شاشة 9 إنش في الداخل وقد تم تزويدها ب أربعة عشر سماعة بالإضافة إلى وجود فتحة سقف. عيوب سيارة لاندكروزر 2022 عيوب سيارة لاندكروزر 2022 على الرغم من وجود مميزات عدة للسيارة والتي تجعل الكثي يرغب في اقتنائها إلا أن هناك بعض العيوب ولكن يتغاضى الكثير عنها بسبب مميزاتها ومواصفاتها المتميزة. من أهم العيوب الشائعة في السيارة هو ضيق مقاعد الصف الثالث وهو يؤثر على حمولة السيارة.

هو ضيق مقاعد الصف الثالث وهو يؤثر على حمولة السيارة. يواجه البعض مشكلة توقف السيارة بسهولة بسبب دواسة المكابح.

تستنفد الوقود باستمرار ولا تقارن مع سيارات الدفع الرباعي الأخرى.

لا تحتوي على نظام ابل كاربلاي. الوسوم

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية للبحث عن أفضل أنواع السيارات سواء بالدفع نقدًا أو بالتقسيط وتُعد شركة تويوتا من أكثر الشركات التي تصدر السيارات والتي يتسلمها العملاء والكثير ينتظر إصدار سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بطريقة تقسيط تناسب الجميع وبأقل قيمة القسط وإليكم أفضل العروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل للحصول على السيارة فتابعوا معنا. عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تقسيط لاندكروزر 2022 تُقدم شركة عبد اللطيف جميل أفضل العروض لعملائها للحصول على سيارة لاندكروزر من خلال طريقة تقسيط تناسب أي شخص يريد امتلاك السيارة ومن شروط تقسيط السيارة في الشركة: يتم سداد القسط على خمس سنوات وتقدر قيمة القسط 800 ريال سعودي يتم دفعهم شهريًا.

قيمة الدفعة الأولى من القسط هي 190.084 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأخيرة من سداد السيارة هي 105.018 ريال حيث تصل الفائدة عليها إلى 50%.

تبلغ قيمة الضريبة المضافة حوالي 42.230 ريال ما يعادل 15% من إجمالي سعر السيارة.

سعر السيارة الأصلي في الأسواق 228.300 ريال وسعر السيارة بعد إضافة القيمة المضافة يصل إلى 356.372 ريال. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تحتوي السيارة على الكثير من المميزات التي تجعلها السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة وهي: تعمل السيارة بقوة 385 نيوتن كما أنها تحتوي على ثمان مقاعد مما يجعلها مناسبة لجميع العائلات.

تتميز السيارة بوجود نظام دفع رباعي يتميز بالخفة والثقل.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان مثل وجود الوسائد الهوائية التي تخرج أوتوماتيكيا و تمتلئ بالهواء عند التعرض لأي حادث.

تحتوي السيارة على شاشة 9 إنش في الداخل وقد تم تزويدها ب أربعة عشر سماعة بالإضافة إلى وجود فتحة سقف. عيوب سيارة لاندكروزر 2022 عيوب سيارة لاندكروزر 2022 على الرغم من وجود مميزات عدة للسيارة والتي تجعل الكثي يرغب في اقتنائها إلا أن هناك بعض العيوب ولكن يتغاضى الكثير عنها بسبب مميزاتها ومواصفاتها المتميزة. من أهم العيوب الشائعة في السيارة هو ضيق مقاعد الصف الثالث وهو يؤثر على حمولة السيارة.

هو ضيق مقاعد الصف الثالث وهو يؤثر على حمولة السيارة. يواجه البعض مشكلة توقف السيارة بسهولة بسبب دواسة المكابح.

تستنفد الوقود باستمرار ولا تقارن مع سيارات الدفع الرباعي الأخرى.

لا تحتوي على نظام ابل كاربلاي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “العرض الياباني الجبار” عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 على800 ريال سعودي لمدة 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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