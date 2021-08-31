أودي تكشف عن خطتها الكاملة لتحويل جميع سياراتها إلى كهربائية 100%

كشفت شركة أودي الألمانية، عن خطتها الكاملة للتحول إلى المركبات الكهربائية بشكل عام، وكشفت عن خطتها"Vorsprung 2030" التي حددت فيها عدة تواريخ رئيسية، حتى تصبح جميع موديلاتها الجديدة كهربائية بنسبة 100٪.

أودي تحول جميع سياراتها الجديدة إلى سيارات كهربائية

وحددت الشركة تاريخين رئيسيين، أحدهما يستهدف محرك الاحتراق الداخلي والآخر يستهدف موديلات أودي الجديدة، وسلط "ماركوس دويسمان" الرئيس التنفيذي لأودي الضوء على أن الخطة الاستراتيجية الجديدة ستسمح للشركة بالبقاء على قيد الحياة في المستقبل على الرغم من الثورة التي تشهدها صناعة السيارات، وقال: ستضمن استراتيجية الشركة أن تظل أودي على قيد للحياة لفترة طويلة في المستقبل، إن وتيرة التغيير في مجتمعنا تتزايد بسرعة ونتيجة لذلك نحن نسرع في التحول الخاص بنا.

المحطة الأولى من خطة أودي الاستراتيجية

المحطة الأولى في عملية التحول التي أطلقتها أودي ابتداءً من عام 2026، ستكون جميع موديلات أودي الجديدة كهربائية بنسبة 100٪، وهو إجراء مهم سيحدد المستقبل القريب للشركة لأنه يحدد تاريخ انتهاء صلاحية المركبات المزودة بمحرك احتراق داخلي.

المحطة الثانية

أعلنت أودي أنها ستنتهي من إنتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2033، وسيتم تنفيذ عملية الانتهاء من إنتاج محركات الاحتراق الداخلي بشكل تدريجي من الآن وحتى 2033، وسترافق أودي مجموعة فولكس فاغن وعلاماتها التجارية الأخرى في هذا الانتقال.

من جانبه سيقوم قسم البرمجيات بتطوير منصة برمجية قابلة للتطوير مع نظام تشغيل موحد واتصال سحابي لجميع العلامات التجارية التابعة لمجموعة السيارات الألمانية بحلول عام 2025.