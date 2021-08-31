عملاقة الدفع الرباعي| تويوتا كامري 2021 مواصفات واسعار ونظام التقسيط من معرض عبد اللطيف جميل

تويوتا كامري 2021 مواصفات واسعار ونظام التقسيط تم الإعلان عن وجود سيارة تويوتا كامري 2021؟أحدث سيارات تويوتا والتي تعتبر من أهم وأشهر سيارات سيدان والتي تتميز بكونها متوسطة الحجم، والتي تعتبر أفضل خيار لجميع الأشخاص حيث أن السيارة تتميز بوجد محرك قوي وفعال، كما أنها تتميز بكونها سيارة رياضية مع وجود أنظمة مساعدة رائعة، كما أن هناك مجموعة كبيرة من المزايا التي توفرها سيارة تويوتا كامري 2021 كما أن هناك نظام تقسيط رائع من معرض عبداللطيف جميل بالسعودية والتي سوف نتعرف عليه خلال هذا المقال تابعوا معنا محبين تويوتا كامري 2021.

تتميز سيارة تويوتا كامري 2021 بوجود مجموعة كبيرة من المقومات الداخلية التي تجعلها سيارة الأحلام الواعرة، وعن أهم مزايا سيارة تويوتا كامري ما يلي:

السيارة من الداخل تتميز بشكل أنيق وفخم للغاية سيجعلك تشعر بأنك في مكان أنيق واسع وليست سيارة، السيارة كبيرة المساحة.

تصميم اللوحة الموجودة بالسيارة راقية حيث أن اللوحة تتميز بشكل انسيابي جميل.

يتوافر شاشة باللمس حديثة يمكنك استخدامها بسهولة.

عشرة وسائد هوائية وقياسية بشكل مختلف.

يمكنك التحكم في الجر.

يوجد فرامل الكترونية.

نظام مكابح حديث مانع للانغلاق.

كاميرا احتياطية.

هناك تحذير قياسي لمنع الاصطدام الأمامي.

شكل خارجي فخم بتصميم رياضي رائع.

يوجد صيانة مجانية للسيارة لمدة عامين.

عرض تقسيط تويوتا كامري 2021 من معرض عبد اللطيف جميل بالسعودية تتميز بكونها بسيطة ومتميزة، يمكنك أن تحصل على فرصة ذهبية من خلال الحصول على العرض المتميز، سعر السيارة الأساسي هو 97.100 ريال سعودي، ومدة التقسيط هي 60 شهر وتعتبر مدة طويلة وكافية للسداد، الدفعة الشهرية هي 700 ريال سعودي فقط، الدفعة الأولى هي 67.298 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة الخاصة بالتملك هي 44.666 ريال سعودي وهي 40% وعن معدل النسبة السنوية هو 23% ومصاريف الإصدار 444 ريال سعودي وعن الضريبية الاضافية الاجمالية هي 17.982 ريال سعودي 15% من السعر الإجمالي + الضريبة 157.825 ريال سعودي، يمكنك الحصول على السيارة بهذا النظام المريح للتقسيط بسهولة كبيرة من خلال معرض عبد اللطيف جميل بالسعودية.