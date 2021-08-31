العرض الجبار / أفضل عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي لمدة 60 شهر

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي، تعد سيارة لاندكروزر ديزل من أهم السيارات في المملكة السعودية وأكثرها تميزًا ويبلغ سعر السيارة في المملكة حوالي 186 ألف ريال بدون إضافة القيمة المضافة، وقد قام بنك الراجحي بتقديم بعض العروض الخاصة بشراء السيارة عن طريق القسط بطريقة تناسب جميع عملائها ومساعدة كل من يريد امتلاك السيارة. عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل يعمل البنك على توفير كافة وسائل الراحة والأمان للعملاء فهو من أهم بنوك المملكة السعودية.

يقوم العميل باختيار فئة سيارة لاندكروزر ديزل وتحديد قيمة القسط المتفق عليه وهو 600 ريال.

الاتفاق مع البنك على موعد باقي السداد وأن فترة السداد تكون على 60 شهر ويجب الالتزام بموعد الدفع.

يحدد آخر قسط من السداد بقيمة 14% من سعر سيارة لاند كروزر ديزل. مواصفات سيارة لاند كروزر ديزل عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزلمواصفات سيارة لاند كروزر ديزل في المملكة حيثُ أنها مناسبة لجميع العائلات ومن أهم مواصفاتها: تحتوي السيارة على قوة دفع رباعي خاصة للخدمة الشاقة حيثُ يبلغ عزم السيارة 385 نيوتن.

وكما قامت الشركة المصنعة لها بتزويدها بمحرك قدرته 4 لتر وذو قوة 281 حصان.

بالإضافة إلى احتواء السيارة على نظام أوتوماتيكي بالكامل يُستعمل فيه ست سرعات متفاوته.

تم تصميم سيارة لاند كروزر ديزل من الداخل مزودة ب 8 مقاعد وهذا ما يجعلها مناسبة للعائلات.

من الداخل مزودة ب 8 مقاعد وهذا ما يجعلها مناسبة للعائلات. تتميز بالاستقرار على الطرق عند زيادة السرعة وسهولة الحركة في الرمال والطرق الصعبة. مميزات سيارة لاند كروزر ديزل تحتوي سيارة لاند كروزر ديزل على العديد من المميزات والتي تجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في اقتنائها ومنها:

على العديد من المميزات والتي تجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في اقتنائها ومنها: تتميز السيارة باحتوائها على شبكة من الكروم ومصد من الأمام.

تحتوي سيارة لاند كروزر ديزل على مصابيح من الأمام ومن الخلف ذات أضواء قوية.

بها مصابيح LED يمكن استخدامها في فترة النهار بالإضافة إلى مصابيح في شكل دائري.

تم إصدار سيارة لاند كروزر ديزل بعجلات من المعدن مقاس 18 بوصة وهذا ما جعلها من أكثر السيارات مميزات سيارة لاند كروزر ديزل استخدامًا و شعبية. وكما حصلت على السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة منذ صدورها وقد اكتسبت شهرة كبيرة بسبب مميزاتها والمواصفات التي تحتويها. الوسوم

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي، تعد سيارة لاندكروزر ديزل من أهم السيارات في المملكة السعودية وأكثرها تميزًا ويبلغ سعر السيارة في المملكة حوالي 186 ألف ريال بدون إضافة القيمة المضافة، وقد قام بنك الراجحي بتقديم بعض العروض الخاصة بشراء السيارة عن طريق القسط بطريقة تناسب جميع عملائها ومساعدة كل من يريد امتلاك السيارة. عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل يعمل البنك على توفير كافة وسائل الراحة والأمان للعملاء فهو من أهم بنوك المملكة السعودية.

يقوم العميل باختيار فئة سيارة لاندكروزر ديزل وتحديد قيمة القسط المتفق عليه وهو 600 ريال.

الاتفاق مع البنك على موعد باقي السداد وأن فترة السداد تكون على 60 شهر ويجب الالتزام بموعد الدفع.

يحدد آخر قسط من السداد بقيمة 14% من سعر سيارة لاند كروزر ديزل. مواصفات سيارة لاند كروزر ديزل عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزلمواصفات سيارة لاند كروزر ديزل في المملكة حيثُ أنها مناسبة لجميع العائلات ومن أهم مواصفاتها: تحتوي السيارة على قوة دفع رباعي خاصة للخدمة الشاقة حيثُ يبلغ عزم السيارة 385 نيوتن.

وكما قامت الشركة المصنعة لها بتزويدها بمحرك قدرته 4 لتر وذو قوة 281 حصان.

بالإضافة إلى احتواء السيارة على نظام أوتوماتيكي بالكامل يُستعمل فيه ست سرعات متفاوته.

تم تصميم سيارة لاند كروزر ديزل من الداخل مزودة ب 8 مقاعد وهذا ما يجعلها مناسبة للعائلات.

من الداخل مزودة ب 8 مقاعد وهذا ما يجعلها مناسبة للعائلات. تتميز بالاستقرار على الطرق عند زيادة السرعة وسهولة الحركة في الرمال والطرق الصعبة. مميزات سيارة لاند كروزر ديزل تحتوي سيارة لاند كروزر ديزل على العديد من المميزات والتي تجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في اقتنائها ومنها:

على العديد من المميزات والتي تجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في اقتنائها ومنها: تتميز السيارة باحتوائها على شبكة من الكروم ومصد من الأمام.

تحتوي سيارة لاند كروزر ديزل على مصابيح من الأمام ومن الخلف ذات أضواء قوية.

بها مصابيح LED يمكن استخدامها في فترة النهار بالإضافة إلى مصابيح في شكل دائري.

تم إصدار سيارة لاند كروزر ديزل بعجلات من المعدن مقاس 18 بوصة وهذا ما جعلها من أكثر السيارات مميزات سيارة لاند كروزر ديزل استخدامًا و شعبية. وكما حصلت على السيارة الأكثر مبيعًا في المملكة منذ صدورها وقد اكتسبت شهرة كبيرة بسبب مميزاتها والمواصفات التي تحتويها.

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