سيارات مستعملة موديل 2020 للتنازل بدون مقابل مع تقسيط مريح للغاية، ونبدأ تقريرنا مباشرة مع سيارة هيونداي ازيرا 2020 للتنازل على بنك الراجحي، السيارة فئة الفل الكامل تم تغيير صدام وكبوت بها والأير باجات سليمة، عداد السيارة مسجل ممشى 57 ألف كم فقط وتتميز بمثبت سرعة وتسخين وتبريد المقاعد وتشغيل عن بعد وغيرها من المواصفات المعروفة، كما تدعم النقطة العمياء وعليها اضافات نانو سيراميك من الداخل والخارج إلى جانب تظليل عازل حراري. تم دفع المقدم ويبلغ 8 آلاف ريال والسيارة متاحة بقسط شهري قيمته 2038 ريال، كما تم دفع 21 قسط والمتبقي 39 قسط وذلك مع وجود دفعة أخيرة تبلغ 47 ألف ريال.

سيارات مستعملة موديل 2020 للتنازل بدون مقابل

تتوفر سيارة جريت وول Great Wall ونجل7 موديل 2020 شبه جديدة للتنازل على بنك الراجحي، السيارة دفع رباعي لونها أسود بودي وكالة عدادها مسجل ممشى 31 ألف كيلو متر. المحرك ديزل تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي والجير عادي 6 سرعات، وتتميز السيارة من الداخل بمقاعد جلد مميزة باللون البني مع تحكم كهربائي بالكامل في الزجاج والمرايات والشنطة، وهي مزودة بكاميرا خلفية وشاشة مع أنظمة الثبات الإلكتروني ومنع الانزلاق ومثبت السرعة والتحكم في المقود وغيرها من المميزات. تم دفع الدفعة الأولى وتبلغ 6976 آلاف ريال والسيارة متاحة بقسط شهري قيمته 1179 ريال، كما تم دفع 18 قسط والمتبقي 42 قسط وذلك مع وجود دفعة أخيرة تبلغ 8296 ريال فقط.

تتوفر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2020 للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الرياض، السيارة فئة الفل الكامل لونها أبيض بحالة الوكالة بدون رش أو صدمات، سعة الماكينة 1400سي سي والقير أوتوماتيك وعدادها مسجل 73 ألف كيلو متر.السيارة متاحة للتنازل بدون مقابل نقدا أو تقسيط، يمكنك دفع 45 ألف و800 ريال للسداد المبكر أويمكنك دفع قسط شهري 1168 ريال، الدفعة الأخيرة تبلغ 18240 وتم دفع أقساط 23 شهر ويتبقى 37 قسط.

سيارات حديثة للتنازل تقسيط

تتوفر تويوتا راف فور موديل 2020 توكيل عبد اللطيف جميل للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي، السيارة فئة الفل الكامل لونها أبيض لؤلؤي استعمال نظيف جداً لا يوجد بها أي عيب على الإطلاق، والمفاجأة أن الممشى فقط ألفي كيلو متر. السيارة أيضاً من الداخل نظيفة جداً عليها تلبيس مقاعد وتظليل وعازل من الوكالة. السيارة متاحة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 2003 ريال، تم دفع قسط عام ويتبقى أقساط 4 سنوات.

تتوفر سيارة تويوتا كامري موديل 2020 للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي، السيارة فئة النص فل بودي وكالة لونها فضي نظيفة جداً وعدادها مسجل ممشى 45 ألف كيلو متر، مواصفات السيارة معروفة للجميع وعليها إضافات تلبيس مقاعد وتظليل عازل حراري. السيارة للتنازل بدون مقابل وبدون فوائد على بنك الراجحي، وهي متاحة بقسط شهري قيمته 1384 ريال، كما تم دفع 12 قسط والمتبقي 48 قسط على أربع سنوات وذلك مع وجود دفعة أخيرة تبلغ أربعين ألف ريال.