سعر ومواصفات سيارة تويوتا هايلوکس 2021 في السعودية

شركة تويوتا تعتبر من الشركات العملاقة في مجال تصنيع السيارات، حيث تنتج سنويًا ملايين السيارات بأنواعها المختلفة، كما تقوم بالتصدير لجميع أنحاء العالم، وقد عملت الشركة اليابانية منذ نشأتها على تقديم كل ما هو جديد ومتميز في مجال السيارات، كما أنها تسعي جاهدة للتطوير المستمر، وذلك حتى يمكن أن تنال ثقة العملاء، والذين تحظي الشركة بتعاملهم معها، كذلك فإن الشركة يعتبر لها تواجد قوي في السوق الخليجي والسعودي، وذلك نظرًا للتطوير المستمر لمنتجاتها، ونقدم لكم اهم مواصفاتها ومزاياها وسعرها في المملكة العربية السعودية.

تويوتا هايلوکس 2021

تتمتع سيارة تويوتا هايلوکس 2021 بالعديد من المميزات والمواصفات، والتي جعلت أغلب العملاء يقبلون على شرائها، إذ تتميز بالآتي :

السيارة تتمتع بشكل خارجي جذاب ومتميز.

كذلك يوجد بها مصابيح أمامية تتميز بالروعة والجمال.

كذلك فإن السيارة تعتمد على وسائل أمان تعتبر الأفضل على الإطلاق.

يوجد بالسيارة الفرامل المانعة ABS، والذي يمكن للسائق من خلاله السيطرة على السيارة.

تتمتع السيارة أيضًا بأنظمة فرامل مساعدة BA، حيث يقوم بمساعدة الفرامل على التوقف المفاجئ.

أيضًا السيارة يوجد بها نظام المساعدة، والذي يمكن من خلاله العمل على تسلق المرتفعات المختلفة، حيث يجعل ذلك السائق لا يحتاج للضغط على دواسة الفرامل، كما يجعله آمن تمامًا أثناء القيادة.

مواصفات تويوتا هايلوکس 2021

تتمتع سيارة تويوتا هايلوكس 2021 بعدد من المواصفات، والتي تجعلها الأفضل على الإطلاق بين جميع السيارات المصنعة مع تصميم عصري وفريد ومميز، والتي تحظي بثقة العملاء، حيث تتمثل تلك المواصفات في الآتي :