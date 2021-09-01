جينيسيس تكشف عن فئة أكثر فخامة من GV80 موديل 2022

كشفت جينيسيس المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة عن GV80 موديل 2022، بتحديثات هامة أبرزها إضافة فئة أكثر فخامة بستة مقاعد.

نموذج أكثر فخامة من جينيسيس GV80

ووفقا للصور المنشورة للسيارة فإن المقاعد الأمامية بقيت كما دوت الخليج بلا تغيير، لكن في الصف الثاني هناك مقعدين منفصلين بينهما كونسول أوسط ضخم بضوابط سمعية وحوامل أكواب بمزايا التدفئة والتهوية وشاحن لاسلكي، كما يأتي الصف الثاني من المقاعد بأنظمة تحكم مناخية خاصة به وشاشات ترفيهية جديدة، كما حصلت السيارة على نظام جديد للإبقاء على تشغيل مروحة النظام المناخي لـ 30 دقيقة بعد إيقاف وإغلاق السيارة، لتجفيف مكيف الهواء لمنع روائح الرطوبة من التسرب.

محرك GV80 الفاخرة

هذا وتستمر GV80 بمحركات 3.5 لتر 6 سلندر و2.5 لتر بنزين و3.0 لتر ديزل كما دوت الخليج، وستنطلق في السوق الكوري أولا خلال أسابيع وفي باقي الأسواق قبل نهاية العام الحالي.