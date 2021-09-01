سكودا تعلن إنتاج 100 ألف سيارة تحتوي مجموعة نقل كهربائية

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,01 أيلول (سبتمبر) 2021 - 15:07
وصلت شركة "سكودا" التشيكية المنضوية تحت مجموعة "فولكس فاغن"، إلى السيارة رقم 100 ألف من خط الإنتاج تحمل الشارة iV، التي تستخدمها لتحديد الطرازات التي تحتوي على مجموعة نقل حركة كهربائية جزئيا أو كليا، وهي تضم حاليا 3 سيارات دوت الخليج سوبيرب، وأوكتافيا، وإينياك الكهربائية بالكامل.
سكودا أنتجت 100 ألف سيارة هجينة
ونقلت تقارير صحفية عن مايكل أوليجيكلاوس، عضو مجلس إدارة سكودا قوله إنه تم إنتاج 100000 مركبة iV في أقل من عامين، وهذا يمثل البداية المثالية لحملة التنقل الكهربائي، نحن الآن نمضي قدما بأقصى سرعة. إن ENYAQ iV واثنين من المكونات الهجينة دوت الخليج مجرد البداية.
وبحلول عام 2030، ستوسع سكودا منتجاتها الكهربائية وتهدف إلى بيع طرازاتها الكهربائية بالكامل في أوروبا بنسبة تتراوح بين 50 و70٪.
استراتيجية سكودا 2030
ومن خلال استراتيجيتها الجديدة NEXT LEVEL 2030رسمت سكودا لنفسها أهدافًا طموحة من حيث النمو المستدام وتطوير مناطق مبيعات جديدة، وتهدف الشركة إلى أن تكون من بين أفضل خمس علامات تجارية للسيارات مبيعا في أوروبا بحلول عام 2030، وفقا لموقع عالم السيارات.
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